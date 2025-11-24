Emma García, contundente con Pedro Ruiz tras su regreso: «Siempre he pensado que eras muy pedante»

Pedro Ruiz se ha ganado la fama de polémico, mucho antes que el comentado Juan del Val, a base de opiniones en sus programas de televisión, obras de teatro y últimamente con sus virales opiniones en redes sociales, donde sus post sobre política y la situación actual pelean contra los de Arturo Pérez-Reverte por generar comentarios. El presentador, actor, guionista y muchas más cosas, ha decidido pasar por un programa de Telecinco después de siete años sin pisar la cadena, siendo Fiesta, el programa presentado por Emma García cada fin de semana, el elegido. Hay que recordar que la cadena de Mediaset nunca ha sido su favorita, al menos de cara al público, ya que siempre ha sido muy crítico con el mundo del corazón y los realities como Gran Hermano o Supervivientes.

En el pasado, además, llegó a ser protagonista de muchas horas de programas y revistas debido a su relación sentimental con Inma del Moral, que fue una de las estrellas de la televisión de finales de los 90 y principios de los 2000. Aquello ya pasó y también sus días de grandes audiencias con sus programas de entrevistas en profundidad, por lo que es muy complicado verte en televisión desde hace bastante. Tras una entrevista en El tiempo justo, con Joaquín Prat, el catalán ha regresado en poco tiempo a la cadena de Fuencarral.

«Os agradezco que me hayáis traído, porque yo he sido siempre muy crítico con esta casa. Pero esta casa no te elimina y otras, sí», aseguró, dejando claro que, en otras cadenas, ha llegado a ser vetado, aunque no ha dado nombres. «Me alegra que lo digas porque, efectivamente, es así», de esta Manera Emma García lo confirmaba.

Emma García habla claro a Pedro Ruiz

El que llegase a celebrar la cancelación de Sálvame, comenzó la tarde hablando de la fama por su vida personal, algo de lo que siempre ha querido escapar y que le ha llegado a molestar mucho durante varias etapas. La vasca, tan sincera y directa como suele ser, no dudó en lanzarle la primera puya a su invitado: «Yo siempre he pensado que eras muy pedante, muy pedante».

Él, lejos de tomarlo como una crítica, lo tomó con humor: «¿Pero pedante por detrás o por delante?». La presentadora se apresuró a dejar claro que esa opinión ha cambiado, pero no ha dudado en darle las razones que tenía para pensar así: «Creo que tienes tal conocimiento de tantas cosas, que sin querer puedes dar esa imagen».

Para Pedro Ruiz, esta imagen se la ha ganado después de muchos años de estar «a la defensiva», recordando que durante mucho tiempo ha estado en contra de la prensa del corazón y no ha dudado en lanzar dardos contra cualquiera que formase parte de ella. Eso sí, promete que detrás de esa coraza hay una persona menos cascarrabias: «No te fíes de los pedantes, pero dame una oportunidad». Ante esta petición, y después de haber podido charlar durante un rato, la presentadora de Fiesta parece haber cambiado de opinión: «Me ha gustado mucho conocerte», así se despedía.