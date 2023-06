Elton John protagoniza un emotivo adiós en el último concierto de su carrera en Reino Unido

Elton John continúa despidiéndose de los escenarios. El artista británico ofreció el pasado fin de semana el último concierto en Reino Unido antes de retirarse. El famoso festival Glastonbury fue la ubicación elegida para una noche histórica, donde dijo adiós convertido en leyenda.

Durante las más de dos horas y media que duró el concierto, Elton John brindó a los asistentes una oportunidad única de escuchar sus grandes éxitos como nunca antes. Desde éxitos de 1974 como Bennie and the Jets hasta Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time), fue una noche repleta de himnos.

A lo largo de la noche, Elton John también interactuó en numerosas ocasiones con los asistentes, señalando la importancia de ese último concierto y de la relación tan especial que siempre le ha unido a Reino Unido, su tierra, a pesar de haber pasado grandes temporadas de su vida en Estados Unidos.

Drone footage showing the extent of the huge crowd as Elton John enters the stage to close Glastonbury 2023#Glastonbury #Glasto pic.twitter.com/TG0eFEDaeD — Gl⛺️stobation 💦 (@glastobation) June 26, 2023

El concierto, que se celebró en el escenario más grande de Glastonbury, el Pyramid Stage, terminó con una versión apoteósica de Rocket Man y un gran espectáculo de fuegos artificiales. Una noche única, tras la cual el artista dedicó unas emotivas palabras a los asistentes.

«Quiero daros las gracias a todos por aparecer con vuestros disfraces y vuestras gafas y vuestros trajes», expresó Elton John visiblemente emocionado, ante la gran cantidad de fans que habían decidido homenajearle con sus looks.

«Me hacéis sentir muy feliz, me hacéis sentir querido. También quiero daros las gracias por los 52 años de increíble amor y lealtad que me habéis demostrado. Ha sido un viaje increíble y me lo he pasado muy, muy bien. Nunca os olvidaré, estáis en mi cabeza, en mi corazón y en mi alma», añadió el artista antes de bajar el telón, despidiéndose de los escenarios de Reino Unido por todo lo alto.