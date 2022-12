Elena Huelva emociona con este importante mensaje: «Yo ya he ganado»

Con tan solo 20 años, Elena Huelva se ha convertido en un ejemplo de superación, valentía, positividad y fuerza para cientos de miles de personas. Tras cuatro años luchando contra el cáncer, no ha dejado de compartir mensajes llenos de optimismo a través de sus redes sociales. Y una vez más, esta joven sevillana ha vuelto a dar una importante lección de vida.

El estado de salud de Elena ha empeorado en las últimas semanas. Sin embargo, a pesar del delicado momento que atraviesa, la joven no ha querido dejar pasar la ocasión de dejar claro que ella ya ha ganado, reivindicando que ha conseguido lo más importante que se puede conseguir en la vida: recuerdos, personas y mucho amor.

«Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que os llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre», escribió en sus redes sociales junto a un vídeo en el que explica su delicado estado de salud.

Con una entereza admirable, Elena deja claro que: «yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado. Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar».

«Quiero que siempre os acordéis de la frase ‘Las ganas ganan’, para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero», concluye un mensaje.

Un mensaje que han visto más de 6 millones de personas, que se han unido para lanzar un mensaje de apoyo y fuerza a Elena en un momento tan difícil. Personalidades como Aitana, Manuel Carrasco, Sara Carbonero, Ana Obregón, Eva González, Dani Martín o Vanesa Martín se han unido a esta cadena de esperanza, agradeciendo a la joven la importante lección de vida que les ha dado a lo largo de todo este tiempo.