«Me quedé en shock»: Dulceida se sincera tras la inesperada petición de un seguidor en un tanatorio

Dulceida ha vuelto a un programa de televisión, pero esta vez para sentarse en un especial presentador por Pedro Ruiz en TVE y que ha llevado el título de Nada del otro mundo. La creadora de contenido ha recordado uno de los momentos más surrealistas de su vida y que le pasó en un tanatorio, siendo el lugar menos indicado para lo que le pasó.

Aunque es habitual verla como invitada de programas como El Hormiguero o La Resistencia, verla junto al veterano presentador y showman ha sido una sorpresa para muchos espectadores. Se trataba de una de las entrevistas de este especial y en la que se ha sincerado sobre algunas de las cosas malas que tiene la fama.

¿Qué opina sobre el uso de los móviles y las redes sociales?

La empresaria -cuenta con su propia agencia de representación y organiza algunos de los eventos y festivales más importantes de los últimos años- ha dado su opinión sobre el excesivo uso de los teléfonos y de cómo es imposible desconectar de la vida laboral. «Cuando empecé trabajaba con el ordenador y el teléfono era solo para lo personal, pero ahora lo hago todo con el móvil: las fotos, los mails, las reuniones», explicaba.

Este abuso en ciertos momentos de la tecnología lo ha explicado con una situación que le ha pasado a ella misma: «A veces discuto con mi chica por WhatsApp, y estamos una al lado de la habitación de la otra, pero lo hace todo el mundo».

Pero su confesión más inesperada llegó cuando el presentador participó en un sketch en el que simulaba un funeral en el que se lloraba porque la publicación del entierro de su mujer no conseguía los likes y comentarios que esperaba. Aunque todo parecía una exageración, que ella misma ha reconocido, sí que aprovechó para desvelar un momento surrealista que vivió en un tanatorio.

Todo ocurrió con la muerte de un familiar cercano, pero lejos de respetar su dolor sufrió las consecuencias de la fama: «Yo estaba allí despidiendo a mi tío, y estaba con mi tía, bastante mal, abrazándonos… Y me viene una chica con el móvil preparado a pedirme una foto».

La reacción, como no podía ser de otra manera, no pudo ser más que de sorpresa: «Yo me quedé en shock, no le contesté». La fan no era ni familiar y se había colado en el velatorio desde otra de las salas.

«Despidiendo a mi tío en un tanatorio, me pidieron una foto» 🗣️ Aida Domenech #NadaDelOtroMundo ⭕️https://t.co/dT0qKmqhe7 pic.twitter.com/rLXVG8i0GX — La 1 (@La1_tve) December 8, 2023

El deseo de Dulceida de ser madre

Con una mirada puesta en el futuro, no ha descartado ser madre con su pareja Alba: «Quiero una niña, me la imagino cuando sea un poco más mayor conmigo pidiéndome consejo sobre qué ponerse… Pero luego me da igual».