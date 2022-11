Dulceida abre las puertas de su casa a Jorge Javier Vázquez

Este jueves Dulceida se convirtió en la protagonista de Ding Dong, la nueva sección de Jorge Javier Vázquez en Sálvame. El presentador se «cuela» cada semana en casas de personajes famosos y anónimos, y en esta ocasión le abrió las puertas de su casa una de las reinas sociales de nuestro país.

Dulceida no dudó en aceptar la propuesta del programa de Telecinco y este jueves abrió las puertas de su casa a Jorge Javier Vázquez, con quien habló de una forma muy sincera sobre la primera impresión que tuvieron el uno del otro.

“Voy a ver a una persona muy conocida con quien yo he tenido relaciones distintas. Me hace mucha ilusión conocerla en persona”, manifestó presentador de Sálvame antes de entrar en casa de la influencer y confesarle que su primera impresión no había sido buena.

Jorge Javier llama a la puerta de Dulceida en su ‘Ding dong’ 😍 #yoveosálvame https://t.co/zCZENLTSEb — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 17, 2022

“He pasado por distintos estados contigo. Al principio no te soportada”, le confesó Jorge Javier Vázquez nada más llegar a su casa, mientras Dulceida le preguntaba la causa de esa primera mala impresión. No obstante, él afirmó que su impresión había cambiado mucho.

“Me parece una brutalidad lo que trabajas. Me asombra que tengas esa fortaleza mental. Para una persona como tú, expresar constantemente cosas buenas y malas debe ser impactante”, le dijo Jorge Javier, a lo que Dulceida afirmó estar “muy contenta porque es muy difícil enseñar en lo que consiste lo que es nuestro trabajo”.

Tras su encuentro en la nueva sección del presentador en Sálvame, Jorge Javier publicó un post en su cuenta de Instagram en el que aseguraba que “Dulceida me ha enseñado que el éxito no es una casualidad”. Además, aprovechó su la visita para regalarle un ejemplar de su último libro Antes del olvido.