No es ningún secreto que, poco a poco, ‘Dos vidas’ se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más nos está sorprendiendo en los últimos tiempos. Es más que evidente que todo el equipo está haciendo un trabajo absolutamente excepcional para conseguir dejarnos sin palabras en todo momento.

¡Y lo están consiguiendo! Un claro ejemplo lo vemos en el capítulo 114 que tuvimos la oportunidad de disfrutar el pasado martes 6 de julio. Entre otras tantas cuestiones, fuimos partícipes de cómo Kiros ha terminado por hacer una inesperada confesión a Carmen: Alguien les vio cuando hacían el amor en la fábrica.

Este es, hasta la fecha, el último episodio de ‘Dos vidas’ que ha emitido La 1 de Televisión Española. ¿La razón? Este miércoles 7 de julio no hay una nueva entrega de ‘Dos Vidas’. La cadena de televisión, por su parte, ha querido utilizar esta franja horaria para emitir, en directo, el Tour de Francia. ¡Pero no hay que preocuparse! El jueves 8 de julio podremos disfrutar del episodio 115.

DIRECTO 🔴| Justo cuando Inés pensaba que ya se había librado de Alicia…😨 Ahora Ángel y Alicia trabajarán todos los días juntos.🤭🤭 ➡ https://t.co/8XZO0vN5l5 #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/5uTIPF1bC3 — RTVE Series (@SeriesRTVE) July 6, 2021

Por tanto, debemos recordar en qué punto se ha quedado la serie. En Río Muni hemos observado cómo Carmen se ha mostrado realmente preocupada, entre otras cuestiones, por el estado depresivo en el que se encuentra su padre. Esa preocupación aumenta cuando Kiros le hace saber que, en efecto, una persona les vio cuando pasaron la noche juntos.

Alicia, por su parte, cada vez está más sumergida en esa espiral de chantaje donde Ángel e Inés son absolutos protagonistas. No es ningún secreto que la joven no tiene ningún tipo de remordimiento al hacerles saber, una vez más, que los tiene en la palma de su mano. ¡Y hará con ellos lo que se le antoje!

A Julia se le hace muy complicado asimilar la separación de sus padres. Por si fuera poco, a este mal momento se le añade que su relación con Sergio está en un momento crítico. El empresario, por su parte, no sabe qué más hacer para poder ayudar y entender a su pareja. Completamente desesperado, hace un intento por solucionarlo pero no hace más que empeorarlo todo. ¿Sabrá salir de la situación? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.