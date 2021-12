No es ningún secreto que ‘Dos vidas’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 211 donde, entre otras cuestiones, Patricia teme que Inés dé a conocer toda la verdad.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 212 de ‘Dos vidas’. Todos están verdaderamente pendientes del estado de salud de Inés tras haber sufrido un disparo. Como era de esperar, Patricia continúa en vilo. Y es que si la joven despierta, va a dar a conocer toda la verdad.

Ventura, mientras tanto, se está comenzando a hacer preguntas sobre la veracidad de la declaración de Patricia. A pesar de todo, el empresario no ha dudado un solo segundo en acusar a Carmen del disparo de Inés. No tarda en hacer correr ese rumor por toda la colonia para desprestigiar a la hija de don Francisco.

Viajamos a Robledillo y vemos cómo Julia y Leo no dudan un solo segundo en avanzar en su nuevo proyecto. Estamos hablando, cómo no, del periódico comarcal. La joven no tarda en proponerle una sección que tenga una estrecha relación sobre vecinos ilustres. Rápidamente piensan en Mario para realizar esa primera entrevista.

Tirso, por su parte y tras el gravísimo accidente que ha sufrido, se encierra en sí mismo. Por lo tanto, al ver su actitud, todos sus amigos tratan por todos los medios de ayudarlo. El dueño del hotel rural de Robledillo rechaza cualquier tipo de acercamiento. Es complicado que salga de ese bucle en el que, desde hace días, está inmerso. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.