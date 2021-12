‘Dos vidas’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las series diarias que más está sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. El pasado miércoles 1 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 209 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Tirso, finalmente, sufrirá consecuencias neurológicas por culpa del accidente.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 210 de ‘Dos vidas’. De esta manera tan concreta somos partícipes de cómo todos y cada uno de los vecinos de Robledillo han querido formar parte de la fiesta de bienvenida a Tirso que tiene lugar en el hotel. Eso sí, Julia no ha acudido puesto que no tiene fuerzas para presentarse en ese lugar tras lo ocurrido.

Es más, cree firmemente que Tirso no quiere verla allí. Lo cierto es que la hija de Diana, durante todo este tiempo, ha pensado en hacer una sorprendente propuesta a Leo. El dueño del hotel rural siente un profundo agobio, y es que esas secuelas tras su paso por la UCI comienzan a hacer acto de presencia. Él no quiere que absolutamente nadie lo sepa.

DIRECTO 🔴| Tirso sufre de Ataxia, un trastorno neuronal causado por el accidente. Se le ve destrozado… 😢😢😢 ➡ https://t.co/8XZO0vvtWv #DosVidasRTVE @rtve pic.twitter.com/Luec0djmJx — RTVE Series (@SeriesRTVE) December 1, 2021

Viajamos a Río Muni y vemos cómo, en el día de la boda de Víctor y Carmen, Patricia ha querido aprovechar para hacer un último intento para acercarse a don Francisco. Una idea que termina siendo un burdo intento, puesto que Carmen ha intervenido para evitar que esto pudiera ser una realidad.

Patricia se muestra completamente destrozada y desesperada por lo que, animada por Ventura, no quiere que la hija de don Francisco se salga con la suya. ¡Está dispuesta a todo para conseguir su objetivo! Inés, mientras tanto, ha logrado conseguir las pruebas necesarias para inculpar a Ventura en el asesinato de Alicia. En ese momento decide enfrentarse a él, pero el empresario no se toma bien esta acusación. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.