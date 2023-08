Daniel Sancho, interesado por la cobertura mediática del caso en España

El caso de Daniel Sancho sigue dando mucho de qué hablar y, por lo que parece, la situación se complica cada vez más. Recientemente, El programa del verano, de Telecinco, ha tenido la oportunidad de realizar una entrevista en directo a Vicente Cacho, encargado de negocios en la embajada de España en Tailandia.

Un encuentro donde se ha podido saber de primera mano cómo se encuentra Silvia Bronchalo, quien ha visto a su hijo tras su encarcelamiento por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Pues, tal y como se ha explicado, el joven de 29 años ha tenido dos visitas en un mismo día.

La embajada española, tras hablar con Daniel Sancho: «Se interesó por saber qué cobertura mediática está recibiendo su caso en España» #PdV18A https://t.co/ldYvOF32Yp — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 18, 2023

Uno de los encuentros de Daniel Sancho ha sido con su madre y ha durado 45 minutos. Al parecer, el chef le ha confesado a Silvia Bronchalo ser el responsable del crimen, no ha llorado y le ha suplicado fuerza a su progenitora en estos duros momentos. Luego, ha procedido a hablar con Vicente Cacho, de la embajada española, durante 15 minutos.

«La familia es consciente que Daniel confesó, pero con la madre no he hablado de eso…», declaró Cacho ante los medios de comunicación. «Él sí está interesado por saber qué cobertura mediática está recibiendo en España, sabéis que Daniel es una persona mediática, yo le he dicho que está recibiendo cobertura y quizás eventualmente se plantée hacer alguna declaración a la prensa», agrega.

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho: «Para mí ha sido muy difícil, nadie nos prepara para una noticia así» #PdV18A https://t.co/qlyyJ981zq — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 18, 2023

Respecto al estado en el que se encuentra Daniel Sancho, Vicente Cacho ha sido claro. «Daniel a día de hoy está tranquilo, está en una montaña rusa emocional, pero a día de hoy está más tranquilo que ayer», destaca. «Él es consciente que su delito está penado con pena de muerte, pero… los mecanismos que utiliza el cerebro para evadirse de estas situaciones», afirma.

Asimismo, ha reiterado que el acusado no se ha dejado derrumbar por las emociones de tener a su madre frente a él. Silvia Bronchalo siempre ha sido un pilar fundamental en la vida del chef, por lo que volver a verla después del crimen no le ha dejado indiferente. «No ha llorado, se ha mantenido fuerte», sentencia.