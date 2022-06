Dani Martín: su opinión sobre el físico y la salud mental que ha sido aplaudida

Dani Martín ha vuelto a compartir una nueva reflexión con sus seguidores. A través de sus redes sociales, el artista madrileño se ha vuelto a sincerar una vez más. En esta ocasión, sobre el amor propio y la importancia de la salud mental, algo de lo que ya habló en ocasiones anteriores.

«El amor a mí mismo, aceptarme como soy, permitirme errores, perdonar, pedir perdón, no depender de nadie ni de nada, que la autoestima no dependa nada más que de mí mismo”, comienza el texto que ha compartido el artista junto a una imagen en blanco y negro.

“Hacer deporte para disfrutar y porque me apetece, y no para perder peso. Escoger las canciones que irán en el disco solo porque me emocionan al componerlas, sin ir al resultado. No llenar silencios, escuchar, aprender de otras opiniones. Ser libre, poder cambiar de opinión, no creer que nuestra idea es la válida siempre”, continúa.

«Trabajar en equipo, delegar, disfrutar de estar conmigo. No hablar mal de ninguna persona ni criticar, respetar, agradecer. Hacer todo como si fuera lo último que vaya a hacer. Hacer solo lo que me pida el corazón. Cenar y comer solo con quien me apetece, llamar y escribir solo a quien me apetece: la familia elegida es la que forma parte de mi día a día y la que me llena, mis padres también”, ha reflexionado el artista. “La educación es la base de todo. Tener capacidad para empatizar, no regalar mis encantos a cualquiera. Que la generosidad sea de manera justa, compartir, reconocer mis defectos y errores, ponerme en el lugar del otro”, ha continuado.

“Tengo complejos. La droga es un infierno, es de las cosas que más miedo me da en esta vida. Soy muy sensible, respeto la tarea, me ha costado mucho estar cerca de mi persona, lo estoy haciendo y consiguiendo. Me he machacado mucho, he hecho daño y también me lo han hecho. Me he drogado, he mentido, he sido inmaduro. Me he maltratado, culpado, herido…”, añade. “Que seáis felices sin poner parches, vamos, haced lo que os salga del estómago, de la vagina o de los testículos”, concluye el texto de Dani Martín.