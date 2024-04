Dabiz Muñoz sorprende en ‘El Hormiguero’ al corregir a Pablo Motos en directo

La visita de Dabiz Muñoz a El Hormiguero ha dejado grandes momentos en su entrevista con Pablo Motos, algunos muy especiales como el que se vivió por culpa de la forma de comer del valenciano. El chef le ha regañado por su alimentación, que es de lo más curiosa.

El coronado como mejor chef del mundo por tercer año consecutivo comenzaron discutiendo por la forma en la que nacen los champiñones, teniendo el presentador la idea que nacen de «la mierda», porque necesitan estiércol. Una idea que el marido de Cristina Pedroche escuchaba horrorizado en la mesa.

La discusión se tuvo que parar por la publicidad, pero terminó con el invitado dejándole claro que estaba equivocado. Después de esto, el presentador ha querido destacar que Laia, la hija del cocinero y de la colaboradora de Zapeando, seguro que come mejor que él. Los espectadores de El Hormiguero conocen que el de Requena es muy selectivo a la hora de comer, ya que hay muchos alimentos y que no prueba.

Conocido es que desde hace años cena cada noche lo mismo antes de salir al plató: pollo hervido y una cerveza. Este ritual se repite día tras día cada semana y es su manera de no tener que pensar qué cenar y asegurarse una cena tranquila y que no sea muy pesada.

Con estos estos datos, Dabiz no ha dudado en dejarle claro lo que piensa: «¿Tú sabes por qué comes tan de mierda? Comes muy mal, lo sé. Hay tantas cosas que no te gustan porque de pequeño no comiste suficientes cosas». Motos le daba la razón al recordar que hasta los 20 años se alimentó «solo de patatas fritas».

Es por eso que tratará de evitar esos errores con su hija, a la que ya está educando con sabores muy especiales para que tenga «una relación sana con la comida». Por ejemplo, el chef le prepara platos adaptados a su corta edad como filetes rusos de gamba roja y en el futuro le dará a probar cocochas y todo tipo de texturas para que en el futuro pueda comer de todo.

Dabiz Muñoz justifica el alto precio del menú de DiverXO

La propia Cristina Pedroche, socia de su marido en sus negocios de hostelería, ha contado en varias ocasiones que su objetivo es seguir subiendo el precio del menú en el restaurante y atender a menos gente. Estas palabras, como casi todas las que pronuncia la vallecana, han provocado siempre una oleada de críticas.

Motos ha querido abordar este tema y ha recordado los números del restaurante: «Sois 40 personas de equipo para 36 comensales. Muy bien de pasta no te sale». «No tenemos gente de prácticas y cosas por el estilo», ha contestado en un claro dardo para muchos chefs que incluso cobran por tener a gente trabajando en sus cocinas, siendo Jordi Cruz uno de los más criticados por ellos, pero es solo uno más de los muchos que lo hacen en su restaurante.

Muñoz prefiere tener que subir cada año el precio del menú y continuar teniendo a su equipo contento y poder seguir dando un servicio espectacular a tener que caer en este tipo de vicios o bajar la calidad de los productos que ofrece. Esta es su filosofía y pretende seguir con ella para ganar dinero con su negocio.