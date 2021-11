Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de ‘Secret Story’. Tras la expulsión de Cynthia Martínez el pasado jueves, la última expulsada de la edición reveló su secreto en el plató del programa, dejando sorprendidos a la mayoría de sus compañeros.

“Tuve la relación con un jugador del Real Madrid», reveló la ex concursante ante la sorpresa de todos los presentes en el plató del programa. Las preguntas sobre el futbolista con el que Cynthia Mantuvo una relación no se hicieron esperar, sin embargo ella prefirió hablar con cautela.

“Hace ya bastantes años, tendría 25 o 26 años, hace unos diez años, aproximadamente. Fue una relación de dos, tres meses aquí en Madrid”, explicó mientras que los colaboradores hacían todo tipo de especulaciones.

¡Este es el secreto de Cynthia! ¿Os lo esperabais? #SecretNoche10 pic.twitter.com/fIzcqUGgwP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 15, 2021

Alonso Caparrós señaló que había un nombre que se barajaba en el plató y que muchos de los colaboradores creían que se trataba de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la ex concursante no tardó en negar esta información.

«He vivido muchos años en Madrid, he conocido a mucha gente y famosos y he tenido mucha oportunidad de poder hablar de cualquier persona, pero no lo he hecho. He estudiado interpretación, he trabajado en televisión… Nunca me ha gustado hablar de la vida privada», explicó.

De esta forma, Cynthia explicó que había tomado la decisión de guardarse para ella el nombre del futbolista que había formado parte de su vida. Aunque debido a la presión de los colaboradores del programa, lo que sí que indicó fue la inicial por la que empieza su nombre: “A” dijo la ex concursante antes de zanjar el tema.