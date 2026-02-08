¿Cuánto cuesta participar en ‘Benidorm Fest’? Un ex participante lo confiesa

El 2026 ha despegado de manera oficial y, con ello, regresan los eventos más esperados. Si hablamos del ámbito nacional, muy pronto, seremos testigos del Benidorm Fest. El popular certamen regresa y lo hará de la mano de nuevos participantes. Artistas que están dispuestos a conquistar a la audiencia y a convertirse en la nueva voz del evento, pues tomarán el relevo de Melody, que se convirtió en la flamante ganadora del 2025. Y es que, nadie puede olvidar el ya icónico tema de Esa diva.

Benidorm Fest vuelve y dará su pistoletazo de salida el próximo 10 de febrero. De esta manera, según se ha estipulado, los días, 10, 12 y 14 son los elegidos para llevar a cabo las galas. Como cada año, primeramente, habrá dos semifinales donde se elegirán a los participantes que tendrán su plaza en la final. Por ello, el día 14, los finalistas competirán para conquistar al jurado y a la audiencia. Una labor que no será fácil, pero que nos permitirá conocer el nombre del nuevo ganador. Sin embargo, postularse en este certamen no es nada sencillo. Pues, además de tener un tema convincente, buena voz y un equipo, también es necesario tener unos ahorros.

J Kbello se sincera sobre el ‘Benidorm Fest’

Recientemente, el cantante J Kbello acudió como invitado al pódcast de Benidorm Calling. El pasado 2025, el artista se presentó como participante del certamen y lo hizo para defender el tema V.I.P. No ganó la edición, pero sí que se adueñó del corazón de la audiencia. Y es que, su amabilidad, humildad y carisma conquistaron a todos desde el primer minuto.

Por ello, el equipo de Benidorm Calling no lo dudó dos veces y contactó con él para realizarle una entrevista. De esta manera, entre tema y tema, Inés Hernand fue al grano y le preguntó si había que poner mucho dinero para poder realizar una buena puesta en escena en el Benidorm Fest. Una cuestión que, queramos o no, siempre llama la atención.

«¿De cuánto dinero estamos hablando? Del punto de partida», le preguntó la colaboradora del formato. «Yo puedo hablar más o menos de una horquillita. Así tontorrona», comenzó diciendo con timidez. Pues, tampoco quería ahondar mucho en el tema. «Entre 15.000 y 30.000 euros», respondió. Una cantidad con la que no dejó indiferente a nadie. «Es que, es hacer ahí una buena inversión», opinó un colaborador. «A las personas hay que pagarlas, también. Bailarines, equipo…», explicó. Pues, no solo son los gastos de la puesta en escena, también de los trabajadores que se involucran en el proyecto.

Unas declaraciones muy contundentes con las que J Kbello dejó claro que hay que estar muy preparado, en todos los sentidos, para participar en el Benidorm Fest. «Si tuviera que ir otra vez al Benidorm Fest, iría con el mismo equipo. 100%», sentenció. Este mes de febrero, el Palau Municipal d’Esports L’Illa se vestirá de gala con el objetivo de rendirle homenaje a la música de nuestro país. Pues, aunque este 2026 España no participará en Eurovisión, la magia del certamen sigue estando intacta.