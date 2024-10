Cristina Pedroche ofrece nuevos detalles de su vestido de las Campanadas: «Ya está»

Cada vez queda menos para que Cristina Pedroche vuelva a la Puerta del Sol de Madrid para despedir el año, cumpliendo con la tradición de desvelar su esperado vestido de cada Nochevieja. Pero este no es un año cualquiera para la presentadora, ya que será la décima vez que presente las Campanadas, quedando lejos aquel año 2014 en el que levantó gran polémica en laSexta al presentarla junto a Frank Blanco -entonces presentador de Zapeando-. Pese al gran interés que genera cada año, la vallecana guarda silencio hasta casi el mismo día y apenas cuenta detalles para no desvelar cómo será, pero sí que ha querido volver a hablar de sus preparativos con sus compañeros de programa, especialmente con las preguntas de la estilista Natalia Ferviú.

Hace solo unas semanas avisó de que «iban tardísimo» con el vestido y que no le habían ni tomado las medidas, algo que normalmente ocurría antes del verano, pero parece que todo está más controlado de lo que ha que parece. Aprovechando su paso por el espacio de las tardes de laSexta, Ferviú ha querido sacar información. «Sé que Josie no me va a cascar nada pero igual tú sí: y las campanadas, ¿qué?», ha preguntado lanzando un dardo a su amigo desde hace años y que es el encargado de elegir el estilismo de la presentadora cada año. La respuesta ha sido tranquilizadora, aunque deja claro que todavía queda mucho por hacer: «El vestido ya está. Está lo que es la idea, el concepto, incluso me atrevería decir el discurso. No el discurso escrito, sino la causa y muchas cosas ya se están haciendo. Hay muchas personas trabajando».

Pese al temor que tenía hace solo unos días, Cristina Pedroche admite que todo va mucho más tranquilo: «Este año estoy un poquito más relajada». Pese a todo, no descarta que solo unos días antes cambie por completo todo y se ponga nerviosa: «Todo será que llegue finales de diciembre y diga: ‘No está porque ha fallado no sé qué, que traen de no sé dónde’».

Tras esto, todos se han quedado exactamente igual, por eso ella ha sentenciado: «O sea, que no he dicho nada». Victor Elías, también colaborador de Zapeando y que está a solo unos días de su boda con Ana Guerra, se lo ha reprochado: «Eres como los políticos, que no has dicho absolutamente nada».

Pese a la insistencia, Pedroche ha dejado claro que todavía es muy pronto para dar pistas, ya se sabe que hasta mediados de diciembre no comenzará a dar más datos y que incluso -si no hay cambios- dará las últimas en su entrevista en El Hormiguero cuando sea la última invitada del año de Pablo Motos.

Hay que recordar que antes del ver a Pedroche con su vestido, será Dabiz Muñoz, su marido, el que lucirá el del año pasado. Generalmente tiene problemas para ponérselo, pero con la creación a medida y que era una segunda piel con la que reivindicó el cuidado de los mares lo tendrá más complicado todavía para enfundárselo. Habrá que esperar al día 30 de diciembre para ver al chef lucirlo.