Las primeras pistas del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas: «Vamos tardísimo»

El mes de septiembre ya está llegando a su fin y muchos ya empiezan a pensar en la Navidad, la época más especial del año para millones de personas, por lo que hay que tenerlo todo preparado al detalle desde semanas antes. Una de las personas que vive con más intensidad esas fechas es Cristina Pedroche, que tiene en el día de Nochevieja su gran momento del año al convertirse en la presentadora de la Campanadas y la protagonista absoluta gracias a su siempre comentado vestido. Pese a que siempre se habla de que este look está pensado muchos meses antes, la vallecana ha confesado en Zapeando que las cosas no van tan rápido este año y que tiene que darse prisa para llegar a tiempo. Pese al retraso, ya se saben algunos pequeños detalles de lo que lucirá el próximo 31 de diciembre.

En su paso por el programa de laSexta el pasado lunes, la colaboradora ha aprovechado el momento en el que presentaba varios vídeos en los que ya suenan villancicos meses antes de Navidad, para hablar de su vestido y generar dudas a todos los espectadores. «En Vigo ya están colocando las luces. Estados Unidos ya están escuchando a Mariah (Carey)… ¿y mi vestido pa’ cuándo?», ha dicho como broma. Su amigo Miki Nadal no ha querido desaprovechar la oportunidad para preguntarle cómo va el proceso, ya que él es uno de los pocos afortunados que horas antes puede verlo. Ahí ha comenzado el habitual juego del despiste de la presentadora de las Campanadas, que siempre intenta generar dudas acerca de cómo irá vestida en la última noche del año. «Vamos tarde», le ha dicho a Nadal mientras Dani Mateo ya empezaba a quejarse de que cada año dice siempre que todo va con retraso y problemas.

«Vamos tardísimo este año. Os diré que todavía no me han tomado las medidas», ha explicado. Por suerte «ya está todo pensado cómo va a ser», pero sí que es cierto que respecto a otros años todo se está retrasando más de lo esperado. «Normalmente las medidas me las toman antes del verano», aseguraba.

En la mesa del programa también le han preguntado si por lo menos el color ya está elegido, un intento de conocer algún detalle de cómo irá vestida junto a su inseparable Alberto Chicote, con el que hace pareja televisiva desde hace años. «Hay cosas elegidas, lleva varios», ha dicho sabiendo que muchos ya están tomando nota para poder hacerse una idea de cómo será.

El polémico vestido de Cristina Pedroche en 2023

A falta de saber cómo irá este año, el próximo día 30 de diciembre se cumplirá la tradición de ver a Dabiz Muñoz lucir el vestido del año anterior, por lo que deberá embutirse en la creación que la diseñadora navarra Paula Ulargui realizó en colaboración con Greenpeace con la que buscaron hacer un llamamiento a cuidar los mares y a evitar la contaminación en ellos.

Se trata de un vestido que es casi una segunda piel, pero eso no evitó que muchos quisieran ver un plagio con otro que lució la cantante Becky G en el año 2022. Pese a los parecidos, el de la madrileña llevaba incorporados elementos del mar completamente vivos, algo que seguro será un problema para que su marido pueda vestirse con él en diciembre.