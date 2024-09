Cristina Pedroche hace frente a las duras críticas con una emotiva carta dirigida a ella misma

Cristina Pedroche está disfrutando desde hace días de unas merecidas vacaciones y lo hace celebrando el primer año de vida de su hija Laia, un momento que le ha tocado vivir en un viaje de ensueño por China junto a su marido y su pequeña. Esta experiencia le está sirviendo para desconectar del trabajo y para reflexionar sobre todas las críticas que recibe en redes sociales por su trabajo y la manera que tiene de ser madre. Pese a todo, la vallecana no duda en reivindicarse ante todos y ha escrito una carta dirigida a ella misma en la que explica los motivos por los que tiene que seguir adelante y no hacer caso de lo que otros, la mayoría extraños que no conoce de absolutamente nada, opinan.

Desde que se conoció su embarazo, la presentadora y colaboradora de Zapeando ha sido objeto de todo tipo de críticas, especialmente cuando comparte en las redes sociales o en programas de televisión su forma de vivir la maternidad. Pese a que comparte mucho en redes, hay muchas cosas que se ha ido guardado, motivo por el que ha publicó un libro la pasada primavera con el título de Gracias al miedo. En él no ha dudado en desnudarse y confesar sus miedos a pasar demasiado tiempo alejada de su hija, sus inseguridades con los médicos e incluso el temor a que pueda querer más a su abuela que a su propia madre. Todas estas confesiones le han costado más de un dolor de cabeza, por lo que no ha dudado en dejar claro que ni todas las críticas del mundo le harán cambiar su forma de ser.

La carta de Cristina Pedroche

«Hoy me quiero decir que estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido (y en la que me sigo convirtiendo) porque a veces parece que solo me digo cosas feas y que soy mi peor enemiga, pero llevo tiempo trabajando en ser más permisiva, más amable, paciente y cariñosa conmigo misma», comienza su texto compartido en sus redes sociales.

«Y me lo digo hoy que me siento con fuerzas, descansada, y con suficientes escudos para que no me afecte lo que me puedan decir. Porque lógicamente cuando estoy más vulnerable y cansada, las críticas y las malas palabras atraviesan estos escudos y me hacen daño. Me hacen daño porque me lo cuestiono, porque me lo llego a creer a veces. Y me siento insuficiente y me hago pequeña», continúa.

«Pero hoy me quiero recordar que todo va a ir bien porque me tengo a mí misma, porque lucho por mis sueños y por lo que creo, porque soy disciplinada y constante y al final consigo lo que me propongo», se recuerda pese a que su nombre es noticia de manera continuada.

La de Vallecas explica que se trata de un «recordatorio o incluso una carta de amor propio», pero también quiere compartirla con el resto del mundo para lanzar un mensaje de ánimo: «Cree en ti, cuídate y quiérete. Yo ya lo estoy haciendo». Así finaliza esta carta tan personal, que sirve como zasca para sus críticos, que se cuentan por miles cada vez que aparece en televisión o sube algo en redes sociales.