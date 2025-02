La ruleta de la suerte, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con este formato que continúan presentando Jorge Fernández y Laura Moure. Este miércoles 12 de febrero hemos podido disfrutar de una nueva entrega, en la que Melba participaba como concursante del atril azul. Durante todo el programa ha hecho grandes jugadas, caracterizándose siempre por arriesgar, sin importarle en absoluto la cantidad que había en su marcador. Tirando de esa confianza que tantísimo le estaba caracterizando, Melba comenzó a jugar el panel de los 1.000 euros, el Panel con Bote. La pista que dio el presentador fue «Al Horno». Poco a poco, la concursante fue resolviendo el panel, logrando acumular hasta 1.100 euros. Con esta cifra iba a conseguir superar la cifra acumulada por el resto de participantes.

A Melba tan solo le quedaba una consonante por decir que, además, estaba repetida. Sabía el panel y su tirada era bastante complicada, ya que o caía en el gajo del ‘x2’, lo que haría una suma total de 2.200 euros, o caería en una quiebra. La joven se lo pensó, puesto que tenía en su poder 950 euros de otros paneles resueltos y, sumado a 1.100 euros, haría un total de 2.050 euros. Una cifra que le valía para jugar el panel final. Tras meditarlo por unos segundos, la concursante del atril azul tuvo claro que mejor era arrepentirse que quedarse con las ganas, por lo que se la jugó. Eso sí, tenía que tirar muy fuerte para poder pasar la quiebra… pero no logró su cometido, y cayó de lleno en la quiebra. No solamente perdió ese dineral, sino también la posibilidad de jugar el panel final.

«¡No quiero ni mirar!», alcanzó a decir Jorge Fernández mientras veía cómo la concursante se arriesgó y perdió. «Es que no has tirado igual de fuerte, ¿eh?», comentó. Además, el presentador quiso dirigirse a Carolina, la madre de Melba a quien tantas veces ha mencionado durante su paso por La ruleta de la suerte. Entre otras cuestiones, porque no le hubiera dejado arriesgarse tanto.

«Carolina, tienes una hija que no te hace ni puñetero caso. No te ha hecho caso en todo el programa, pero sobre todo aquí si hubiera pensado más en ti… Se hubiera ido a casa con 1.100 euros», aseguró, mirando a cámara. Aun así, no dudó en apreciar el gran riesgo que ha asumido Melba durante todo el programa. ¡Es de agradecer!

Diego pasa a la final de ‘La Ruleta de la Suerte’ y pierde la posibilidad de llevarse el coche

El joven, a pesar de que solamente tenía una consonante por decir, cayó en el gajo de 75, por lo que acabó sumando 150 euros a su marcador. En total, durante su paso por La ruleta de la suerte, el jugador del atril amarillo acumuló nada más y nada menos que 1.275 euros. Además, contaba con dos ayudas finales, que resultaron ser 5 segundos y una consonante extra.

Bien es cierto que no eligió del todo bien las letras para tratar de resolver el panel final. Además, la pista, que eran «tres sinónimos», no le ayudó para averiguar las palabras que se escondían en ese último panel del programa. No logró hacerlo a tiempo, pero no todo quedó ahí. Y es que a la hora de descubrir qué había en el sobre, Jorge Fernández y Laura Moure hicieron saber a Diego que estuvo a punto de llevarse el coche. ¡Qué mala suerte!