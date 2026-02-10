¿Cómo votar gratis en el Benidorm Fest 2026?

Como cada comienzo de año, La 1 de Televisión Española regresa con el esperado certamen musical que escogerá la voz del momento. En anteriores ediciones, el ganador tenía la posibilidad de representar a España en el festival de Eurovisión. Pero, este 2026, no será posible. Nuestro país no participará en el Festival de la Canción, tal y como se ha confirmado de manera oficial. Pero, eso no ha impedido que el grupo de comunicación le siga otorgando a su audiencia muchos momentos de música. Por ello, este 10 de febrero, comienza el Benidorm Fest 2026.

El popular formato regresa y lo hace de la mano de muchas novedades. Y es que, no solo habrá nuevos presentadores, también conoceremos a los nuevos concursantes. De esta manera, Jesús Vázquez, Javier Ambrossi y Lalachus se unen al equipo para presentar la nueva edición. Un trío de infarto al que se une, un año más, Inés Hernand. Y es que, los comunicadores están dispuestos a darlo todo para hacer de estas tres noches una de las mejores del año. Una aventura que comienza hoy, pero que continuará el próximo día 12 y finalizará el 14 de febrero. Por ello, como cada año, realizamos un repaso del formato y del sistema de votación.

¿Cómo votar en el ‘Benidorm Fest 2026’?

Tal y como se ha comunicado, todo aquel que desee participar en el sistema de votación podrá hacerlo a través de la app de RTVE Play. Para ello, primeramente, será necesario descargar la aplicación en Google Play Store o en la App Store. Un paso que tampoco tiene ningún coste.

A continuación, el usuario deberá buscar el banner destacado con el logo del Benidorm Fest 2026. Pues, mediante este movimiento se podrá acceder directamente al sistema de votación. Seguidamente, y antes de elegir al candidato deseado, el usuario deberá aceptar la política de datos. Lo siguiente que aparecerá en pantalla será un listado con los 9 participantes correspondientes a cada semifinal, los cuales se presentarán entre el martes y el jueves. El participante elegido será el deseado por el usuario para que este pase a la semifinal o, en el caso de la gala final, para que gane la edición. De esta manera, y con el voto decidido, tan solo habrá que darle al botón de «REGISTRA TU VOTO». Una vez votado, la app redirigirá al usuario y mostrará en pantalla un mensaje. «Has votado correctamente. Muchas gracias por apoyar a tu artista favorito», se podrá leer. Por lo tanto, el sistema comunicará que el voto ha sido correctamente registrado.

El sistema de votación estará compuesto por varias partes. El 50% de los votos corresponderán al jurado profesional. Así pues, el 50% restante será de las votaciones realizadas por el público a través de la app. Asimismo, según se ha informado de manera oficial, en caso de empate en el resultado total, se recurrirá al desempate mediante el voto del jurado profesional.