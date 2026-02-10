¿Cómo votar gratis en el Benidorm Fest 2026?
La edición comienza este martes, 10 de febrero
Como cada comienzo de año, La 1 de Televisión Española regresa con el esperado certamen musical que escogerá la voz del momento. En anteriores ediciones, el ganador tenía la posibilidad de representar a España en el festival de Eurovisión. Pero, este 2026, no será posible. Nuestro país no participará en el Festival de la Canción, tal y como se ha confirmado de manera oficial. Pero, eso no ha impedido que el grupo de comunicación le siga otorgando a su audiencia muchos momentos de música. Por ello, este 10 de febrero, comienza el Benidorm Fest 2026.
El popular formato regresa y lo hace de la mano de muchas novedades. Y es que, no solo habrá nuevos presentadores, también conoceremos a los nuevos concursantes. De esta manera, Jesús Vázquez, Javier Ambrossi y Lalachus se unen al equipo para presentar la nueva edición. Un trío de infarto al que se une, un año más, Inés Hernand. Y es que, los comunicadores están dispuestos a darlo todo para hacer de estas tres noches una de las mejores del año. Una aventura que comienza hoy, pero que continuará el próximo día 12 y finalizará el 14 de febrero. Por ello, como cada año, realizamos un repaso del formato y del sistema de votación.
¿Cómo votar en el ‘Benidorm Fest 2026’?
Tal y como se ha comunicado, todo aquel que desee participar en el sistema de votación podrá hacerlo a través de la app de RTVE Play. Para ello, primeramente, será necesario descargar la aplicación en Google Play Store o en la App Store. Un paso que tampoco tiene ningún coste.
- A continuación, el usuario deberá buscar el banner destacado con el logo del Benidorm Fest 2026. Pues, mediante este movimiento se podrá acceder directamente al sistema de votación.
- Seguidamente, y antes de elegir al candidato deseado, el usuario deberá aceptar la política de datos.
- Lo siguiente que aparecerá en pantalla será un listado con los 9 participantes correspondientes a cada semifinal, los cuales se presentarán entre el martes y el jueves. El participante elegido será el deseado por el usuario para que este pase a la semifinal o, en el caso de la gala final, para que gane la edición. De esta manera, y con el voto decidido, tan solo habrá que darle al botón de «REGISTRA TU VOTO».
- Una vez votado, la app redirigirá al usuario y mostrará en pantalla un mensaje. «Has votado correctamente. Muchas gracias por apoyar a tu artista favorito», se podrá leer. Por lo tanto, el sistema comunicará que el voto ha sido correctamente registrado.
El sistema de votación estará compuesto por varias partes. El 50% de los votos corresponderán al jurado profesional. Así pues, el 50% restante será de las votaciones realizadas por el público a través de la app. Asimismo, según se ha informado de manera oficial, en caso de empate en el resultado total, se recurrirá al desempate mediante el voto del jurado profesional.
Temas:
- Benidorm Fest