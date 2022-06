La cuenta atrás para la boda de Chenoa está llegando a su fin. Tras haber tenido que atrasar el enlace en dos ocasiones, que inicialmente iba a tener lugar en el año 2020, debido a la pandemia del Coronavirus, la artista y su pareja, se han dado el sí quiero este mes de junio.

«Lo llevo bien, estáis vosotros más nerviosos que yo», expresó la artista recientemente tras ser preguntada por los medios de comunicación sobre como llevaba los nervios previos a la boda.

Sobre como está viviendo los preparativos, tras haber tenido más tiempo para todo al haber atrasado el enlace, Chenoa ha explicado que: «Después de haber suspendido la primera, se agarra un poco de cancha, pero bien, con más tranquilidad, con ganas de estar en familia y de que lo celebremos».

Por otro lado, cada vez que a Chenoa le han preguntado por qué algunos compañeros de Operación Triunfo no están invitados a su boda, la artista ha dado una explicación más que lítica: «Hay mucha gente que no va a poder venir. Lo siento, pero no es cosa mía. Las cosas mandan y la seguridad de los que son mayores», explica.

De esta forma, como tanto Chenoa como su futuro marido tienen familiares mayores, han decidido protegerles y evitar que se tengan que exponer a eventos multitudinarios, con el riesgo que eso conlleva. Con esas palabras la artista quiere zanjar que no le invita por otros motivos como se ha especulado. “Yo ya dije que íbamos a hacer una cenita nosotros aparte», ha zanjado, dejando claro que tras la boda, hará una celebración con sus compañeros de OT.