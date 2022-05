Chenoa ha reaparecido y desvela cómo ha perdido 10 kilos de forma saludable. La cantante lleva dos años haciendo deporte, una dieta equilibrada, y ahora la artista ha descubierto unos nuevos ejercicios que la han ayudado muchísimo.

La ex participante de ‘Operación Triunfo’ ha vuelto esta semana a los medios y ha sorprendido su evidente pérdida de peso. La cantautora regresa a la televisión y lo hace como colaboradora de ‘La Noche D’, espacio presentado por Eva Soriano en La 1. Actualmente, la compositora se encuentra envuelta en los preparativos de su boda.

Chenoa se vio obligar a cancelar su enlace con el médico Miguel Sánchez Encinas debido a la pandemia de la COVID-19. En estos dos últimos años, la cantante se ha cuidado más que nunca, con una buena alimentación y haciendo deporte siguiendo una estricta rutina. A través de sus redes sociales, la artista ha ido mostrando a sus seguidores la evolución que llevaba.

Os quiero mucho.❤️

Aquí os dejo noticias a viva voz.

Martes 3 de mayo #estreno «La Noche D» a las 22:40 HRS en @La1_tve

Viernes 29 de abril @luartvg 🌹

Espero q estéis todos bien y tirando pa lante.

Besazos de luz Aldea.🙏❤️🌹 pic.twitter.com/JfypBUvhqc — Chenoa (@Chenoa) April 28, 2022

Además, la cantautora ha descubierto los ejercicios hipopresivos, una actividad que le ha solucionado un problema de salud. «A mí me sorprendieron, pero no por la parte abdominal, sino porque tenía mucho dolor lumbar y se me ha quitado. Como yo estoy hundida de cadera, me dolía muchísimo. Me ha ayudado mucho», afirma la cantante para la revista ‘Pronto’.

Este entrenamiento reduce la presión en el abdomen, logrando que se protejan los órganos y músculos de esta zona. En cuanto a su dieta, Chenoa asegura que solo ha eliminado la lactosa después de descubrir es alérgica a ella. “Me fui a hacer un test de alimentos y salió algo que ya me esperaba, y es que no acepto muy bien la lactosa. Tengo casi un 90% de intolerancia, por eso, cuando me la quité, me empecé a desinflamar», explica la compositora.

La artista también ha sustituido el azúcar por el azúcar de abedul porque es «mejor para la gente que tiene mucha intolerancia». Además, la cantante ha introducido las pesas a su rutina de ejercicios y afirma que «el deporte es una cuestión propia, no siempre es ir al gimnasio».