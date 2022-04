Chelo García Cortés no puede más con la dirección de ‘Sálvame’. El pasado martes 19 de abril, la colaboradora abandonó el plató muy enfadada criticando a la dirección del magazín por sacar un tema respecto a su sobrino.

En el formato de Telecinco es muy habitual que alguno de los tertulianos se enfade y huya del plató asegurando que se marcha para siempre. Durante el día de ayer, esta situación la vivió la periodista cuando Kiko Hernández desveló una información muy comprometedora sobre ella.

«Se ha puesto en contacto con el programa un familiar al que hace tiempo le pediste 2.000 euros. Pasado un mes se los devolviste. Ese familiar es tu sobrino Alberto y dice que no tiene ningún problema en dejarte dinero, porque eres su tía y siempre le has tenido mucho cariño», comienza a explicar el colaborador.

Chelo estalla en plató y se enfada tremendamente por la información: «Me han demostrado aquí que no me quieren» 😨 #Yoveosálvame https://t.co/fN4umDYwlc — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 19, 2022

«Pero en el momento más duro de su vida, cuando muere su madre, tu hermana, te perdió como tía porque no recibió ni siquiera una llamada tuya. Dice que desapareciste y que en más de un año no has vuelto a hablar con él», finaliza el tertuliano, provocando un tremendo enfado de Chelo García Cortés.

«Me parece todo tan injusto y tan cruel que voy a optar por el silencio. El programa podía haberme preguntado, pero no voy a dar ninguna explicación. No me merezco esto. Muchas gracias al programa por lo que está haciendo conmigo esta tarde. Gracias por nada. ¡Iros a la mierda! Ha sido un placer trabajar aquí. ¡No tenéis respeto!», decía la periodista mientras abandonaba el plató.

Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban y Gema López intentaban que volviera a su puesto. Sin embargo, Chelo García Cortés, lejos de calmarse, estalla contra la dirección de ‘Sálvame’. «No tenéis vergüenza. ¿Queréis esto de mí? Ni piedad ni vergüenza. Se ha acabado la historia. Este tema no se toca, me parece vergonzoso. ¿Pero os creéis que me compensa esta mierda?», ha expresado la tertuliana. No obstante, la comunicadora volvió al plató tras este enfado.