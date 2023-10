Carlos Manuel Díaz, entre lágrimas tras la decisión de Karina de abandonar ‘GH VIP 8’

Lo venía avisando desde hacía semanas pero, finalmente, no ha podido más. Karina se despedía el pasado domingo 8 de octubre de su andadura por GH VIP 8. Un adiós donde admitía no sentirse bien física y emocionalmente, palabras con las que dejó a Carlos Manuel Díaz, su ex pareja, completamente roto.

Carlos Manuel Díaz ha sido el encargado de defenderla en el plató de Telecinco. Ambos han dejado claro que comparten una bonita relación y un mismo objetivo, luchar por la enfermedad que padece su nieta. Por ello, ha sido inevitable para él no emocionarse al ser testigo del sufrimiento que estaba sintiendo la artista por tener que rendirse de esta manera.

«Para ella, esto ha sido un esfuerzo terrible», explicaba sobre lo que ha supuesto para Karina el tener que entrar al reality a sus 76 años. «Maribel ha sido siempre una mujer que jamás se ha rendido, que tire la toalla admitiendo su debilidad, entre comillas, es muy duro porque tienes que reconocer que ya te faltan las fuerzas, ella seguiría ahí, pero no puede», explicó.

Intentando no derrumbarse, Carlos Manuel Díaz ha sido sincero con Ion Aramendi. «Si yo pudiera estar con ella ahí ayudándola, quizá estaría un poquito mejor», señaló. Asimismo, ha sido honesto y ha admitido que, si Karina le hubiese pedido opinión sobre si debería o no entrar al concurso, él le hubiese respondido que no.

Además, ha sorprendido a todos al confesar que ambos tienen un proyecto laboral que los vincula. «Nosotros tenemos un proyecto de hacer un musical, es uno de sus sueños. Quiere estar frente al público y contarles su vida desde la verdad», reveló Carlos Manuel Díaz. Ahora, y con la marcha de Karina de GH VIP 8, todo apunta a que continuarán con ello.