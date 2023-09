Karina se está convirtiendo, inevitablemente, en una de las grandes protagonistas de GH VIP 8. Y siendo honestos, no es para menos. A pesar de los esfuerzos, la artista no ha conseguido evitar colarse en la primera lista de nominados de la edición. La gran mayoría de compañeros han asegurado que la nominaban puesto ella «quería abandonar la casa».

Algo que han verbalizado concursantes como Laura Bozzo, Gustavo Guillermo o Marta Castro, entre otros. Ante tantas referencias al posible deseo de marcharse de GH VIP 8, Marta Flich quiso que Karina que se pronunciase para dar su versión. Ella no tardó en mostrarse muy clara al respecto: «No he pedido que me nominen».

Lejos de que todo quede ahí, la intérprete de El baúl de los recuerdos quiso ir más allá: «Me nominan porque me ven que no tengo la agilidad para hacer las cosas o de colaborar. Aquí me siento disminuida. Ellos dicen que me van a votar y yo les doy las gracias, pero yo no lo he pedido», reconoció.

¡Así va el recuento de las nominaciones! Álex, Karina, Zeus y Luca. ¡A la vuelta, salimos de dudas! #GHVIPGala2 pic.twitter.com/DIV2wGGXf9 — Gran Hermano (@ghoficial) September 21, 2023

A pesar de haber aclarado esto en directo, muchos eran los concursantes de GH VIP 8 que seguían dándole puntos. Por lo tanto, era inevitable que se librara de estar entre los nominados. Carlos Díaz, ex marido de Karina y su defensor en plató, estalló ante lo sucedido: «No lo veo claro. Me extraña mucho que la otra noche dijera que estuviera ahí para ayudar a su nieta, estaba entusiasmada. Y me extraña que hoy esté tan cansada y quiera irse».

Por si fuera poco, el que fuera actor de La que se avecina fue más allá: «Yo no creo que diga que quiera irse, otra cosa es estar cansada, pero eso no es que se quiera ir. Me sienta un poco raro, como estrategia para ir eliminando». Unas palabras que, como era de esperar, no dejaron indiferente a nadie. ¡Ni mucho menos!

🚨 ¡ESTÁN EN TUS MANOS! 🚨 Entra en la App de @miteleonline y VOTA YA #GHVIPGala2 pic.twitter.com/gJEfY0DRCQ — Gran Hermano (@ghoficial) September 21, 2023