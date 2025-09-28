Camila Cabello actúa por sorpresa en la boda de una fan que conoció un día antes

Todo fan que se precie, sueña con el momento en el que pueda encontrarse en persona con su ídolo. Pero, si a esta situación le sumamos que tienes una conversación con él o ella y, encima, aparece en tu boda, es una anécdota digna de contar a tus futuros descendientes. Si los tienes. Y es que, esto lo ha vivido en primera persona Kelli Murray, una fan de Camila Cabello que estaba a punto de casarse con el amor de su vida. Pero, poco podía imaginarse la joven que se encontraría a su cantante favorita en el bar del hotel.

Al parecer, la cubana se encontraba hospedándose en un hotel de Iowa, Estados Unidos. Pero, al conocer a Kelli Murray y saber que al día siguiente se casaba, no dudó en darle una sorpresa. Y es que, la fan le contó que había elegido la balada de First Man, presente en el álbum Romance, de Camila Cabello, para el baile nupcial con su padre. Por ello, y agradecida por elegir su repertorio musical para el día de su boda, la cubana la sorprendió con una actuación en el enlace. Una aparición que dejó a todos boquiabiertos y a la novia echa un mar de lágrimas.

El pasado sábado, 20 de septiembre, Camila Cabello apareció en la boda acompañada de su novio, Henry Junior. Una entrada que realizó con un elegante y ceñido vestido negro. Pero, por si fueran pocas las emociones, la cantante quiso dedicarle unas palabras a la fan antes de comenzar a cantar el tema.

«Esta canción (First Man) es muy especial para mí porque fue la primera que escribí sobre mi padre», confesó Cabello. La joven, de 28 años, indicó que estaba ahí gracias a la familia de Kelli Murray. Pues, fueron los que la ayudaron a organizar su aparición a «última hora». Un pequeño plan sorpresa que no pudo haber salido mejor.

«Me siento muy honrada de formar parte de este momento», confesó la artista cubana. «Me considero una niña de papá. Si tienes suerte, tu padre será tu primer amor, tu héroe y el hombre que te prepare para el siguiente paso en tu vida», agregó. Así pues, como no podía ser de otra manera, este momento de la boda fue grabado. Un audiovisual que ha sido difundido por redes sociales gracias a la prima de la novia.

«Fue una persona muy amable y ayudó a crear pura magia anoche», escribía la joven, a través del clip que subió a su cuenta de @MamamamamamaMidwest. Como era de esperar, el vídeo tardó poco en hacerse viral. De hecho, ya lleva más de 1,6 millones de reproducciones. Además, Camila Cabello ha querido comentarlo. «Me siento honrada de haber sido parte de este día tan especial para tu familia, sois preciosos», escribió. Sin lugar a duda, un día que no olvidarán.