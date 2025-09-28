Ikea tiene la solución para mantener el armario de debajo del fregadero ordenado siempre

Mantener el armario de debajo del fregadero en orden es casi misión imposible. Entre botellas de productos para limpiar la casa, trapos, bolsas y algún utensilio que no sabemos dónde meter, acaba siendo el rincón más caótico de la cocina. Da igual cuántas veces lo organicemos: al poco tiempo todo vuelve a estar mezclado y cuesta horrores encontrar lo que necesitamos. Por suerte, llega IKEA con el invento que lo soluciona todo y que te ayuda a mantener el orden en el armario debajo del fregadero y para cualquier armario de la cocina.

Con lo fácil que es acabar con un armario desordenado, cada vez más gente recurre a organizadores modulares que ayudan a aprovechar mejor cada espacio. IKEA, fiel a su estilo práctico y económico, tiene una de esas ideas que parecen simples pero que cambian el día a día: un estante pequeño que, con solo 16 cm de altura, gracias al cuál consigues duplicar el espacio disponible dentro de los armarios. Se trata de VARIERA, un accesorio pensado para adaptarse a cualquier cocina, tanto si es nueva como si lleva años en uso. Su diseño es discreto, pero funcional. Y lo mejor: por 6,99 euros convierte un armario desordenado en un espacio cómodo, accesible y con todo a la vista.

El estante de IKEA para mantener el orden en tu armario de la cocina

El truco de este accesorio de IKEA está en que añade un nivel extra dentro del armario. Así, en lugar de tener platos, vasos o botes apilados de manera incómoda, se pueden repartir en dos alturas, lo que hace mucho más fácil ver y coger cada cosa. Sus medidas (32 cm de ancho, 28 de fondo y 16 de alto) permiten colocarlo sin que estorbe, y al estar fabricado en acero con un recubrimiento especial, aguanta bien el uso diario y se limpia en un momento con un paño húmedo.

Su sencillez no le resta versatilidad. Se puede usar bajo el fregadero para separar productos de limpieza, en un mueble alto para organizar vajilla o incluso en la despensa, donde los botes de especias y conservas encuentran su sitio. IKEA además ha pensado en todo: los estantes incluyen tornillos para unir varios entre sí, logrando estructuras más grandes y estables.

Orden y visibilidad en un solo gesto

Uno de los mayores problemas de los armarios profundos es que, al final, acabamos olvidando lo que hay en la parte trasera. Con este estante, ese problema desaparece, porque su diseño permite tener todo a la vista. Vasos delante, cuencos detrás, botes arriba, platos abajo… cada cosa encuentra su sitio de manera natural. Al no depender de baldas fijas, se gana flexibilidad y se evita tener que agacharse o sacar medio armario para encontrar lo que se busca.

En el día a día, se nota enseguida: se pierde menos tiempo buscando cosas y el armario se ve mucho más ordenado. Tener la cocina bien organizada siempre da sensación de calma, y este estante hace que sea más fácil mantenerla así. Ikea lo pensó tanto para quienes tienen una cocina pequeña y necesitan aprovechar cada centímetro, como para los que solo quieren ganar un poco más de comodidad sin complicarse.

Combinar varios para más espacio

El modelo VARIERA no se limita a un uso único. La idea es poder combinar varios estantes según la necesidad de cada hogar. Por ejemplo, bajo el fregadero, uno puede destinarse a los productos de limpieza y otro a los recambios de bolsas o bayetas. En un armario alto, lo habitual es usar uno para la cristalería y otro para los platos. Ikea incluso recomienda colocar el estante menos profundo encima del más profundo para ganar aún más espacio y mantener todo accesible.

Lo interesante es que no exige instalaciones complicadas. Basta con colocarlo sobre la balda y empezar a usarlo, aunque quienes quieran un plus de estabilidad tienen la opción de fijar dos o más con los tornillos incluidos. Así, la estructura se convierte en una especie de módulo hecho a medida para la cocina.

Un accesorio barato que te soluciona la vida

Lo mejor es que no hace falta gastar mucho para notar la diferencia. Por menos de siete euros, este pequeño estante de IKEA consigue darle un giro completo a la forma en la que se organiza un armario. Mientras otras opciones son más caras o implican reformas, VARIERA demuestra que lo simple suele ser lo más útil. Al estar hecho de acero con un recubrimiento protector, aguanta bien la humedad y el trote diario, así que no es algo que se estropee a los pocos meses.

En resumen, IKEA vuelve a dar en el clavo con una idea práctica y económica para un problema que todos hemos tenido alguna vez: el caos en los armarios de cocina, sobre todo bajo el fregadero. Con este accesorio resistente y fácil de colocar, ese rincón desordenado pasa a ser un espacio mucho más funcional y ordenado sin apenas esfuerzo.