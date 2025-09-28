Ni en la cocina ni en el salón: el sitio de tu casa en el que debes colocar la lengua de suegra si quieres atraer la buena suerte

La lengua de suegra se ha convertido en una de las plantas más queridas, tanto por su resistencia y facilidad de cuidado, como por la cantidad de supersticiones relacionadas con la protección, la prosperidad y la energía positiva que la rodean. Sin embargo, a pesar de su popularidad, muchas personas desconocen cuál es el lugar ideal para colocarla para atraer la buena suerte.

Esta planta es originaria de África occidental y pertenece a la familia de las Asparagaceae. Su nombre común proviene de la forma alargada y puntiaguda de sus hojas, que recuerdan, de manera simbólica, a la lengua de una suegra. Tiene una gran capacidad para purificar el aire, absorbiendo toxinas y liberando oxígeno durante la noche, y genera un efecto positivo en el bienestar emocional.

La lengua de suegra

Según el Feng Shui, colocar esta planta en el lugar adecuado puede alejar la negatividad, atraer prosperidad y fortalecer la armonía familiar.

Uno de los errores más comunes es ponerla en la cocina, ya que es espacio asociado al fuego y la energía activa, y colocar una planta que simboliza estabilidad y protección puede desequilibrar la energía del hogar. Además, el vapor y el humo pueden afectar la salud de la planta, impidiendo que crezca correctamente y disminuyendo su capacidad de absorber energía negativa.

El salón es otro de los lugares que muchas personas eligen para colocar la lengua de suegra. Sin embargo, esta estancia presenta dos grandes inconvenientes. Por un lado, es un espacio muy transitado, lo que provoca que su efecto protector se diluya, ya que la energía de la planta se dispersa demasiado. Y, por otro lado, en el salón hay multitud de aparatos electrónicos que generan energía activa, lo que impide que la lengua de suegra pueda potenciar sus propiedades.

El lugar ideal: habitaciones y entradas

Entonces, ¿dónde colocar la lengua de suegra para atraer la buena suerte? Según expertos en Feng Shui, las mejores ubicaciones son la entrada, los pasillos y las habitaciones, donde la planta puede absorber la energía negativa y transformarla sin verse afectada por estímulos externos demasiado activos.

Colocar la lengua de suegra cerca de la puerta principal tiene un doble beneficio: protege la casa de energías externas negativas y recibe a las personas con una sensación de armonía y prosperidad. De manera simbólica, funciona como un «escudo» natural que filtra lo negativo y deja pasar lo positivo. En habitaciones, su efecto se concentra en mejorar la calidad del descanso y crear un ambiente tranquilo.

Cuidados

Uno de los aspectos más importantes para cuidar la lengua de suegra es la luz; lo ideal es colocarla en un espacio con luz indirecta o filtrada. Evita el sol directo, ya que puede quemar sus hojas y hacer que pierdan su color vibrante.

Se trata una planta suculenta, lo que significa que almacena agua en sus hojas y raíces, por lo que no necesita riegos frecuentes. El exceso de agua y puede provocar que sus raíces se pudran, así que lo ideal es regar sólo cuando el sustrato esté completamente seco, evitando que el agua se acumule en el fondo de la maceta.

No requiere un suelo especialmente fértil, pero sí necesita que el sustrato sea bien drenado para evitar el encharcamiento. Una mezcla de tierra para cactus o suculentas, combinada con perlita o arena gruesa, es perfecta para mantener sus raíces sanas. En cuanto a la fertilización, basta con aplicar abono líquido diluido una vez al mes durante la primavera y el verano. En otoño e invierno, la planta entra en un período de reposo y no necesita fertilización.

La lengua de suegra es resistente, pero prefiere temperaturas entre 18 y 27 °C, aunque puede tolerar temperaturas más bajas siempre que no haya heladas. En cuanto a la humedad, la planta se adapta bien a ambientes secos,.

La lengua de suegra se ha asociado durante siglos con la prosperidad y la buena energía en el hogar; según el Feng Shui, ayuda a equilibrar la energía de los espacios, favoreciendo la abundancia y la armonía. Para atraer prosperidad y energía positiva, es recomendable ubicar la planta en zonas estratégicas de la vivienda, como la entrada, los pasillos o las habitaciones. Evita colocarla en la cocina o en zonas donde haya desorden, ya que la energía no fluirá correctamente.

Sus hojas rígidas y puntiagudas simbolizan fuerza y protección, mientras que su crecimiento vertical está asociado con la expansión de la riqueza y la estabilidad. Por esta razón, mantener la planta saludable es clave para que cumpla su función simbólica.