Camila Cabello sorprende con un dardo envenenado a Shawn Mendes y las redes sociales reaccionan

Camila Cabello está viviendo una de las etapas más importantes de su carrera. El 28 de junio la artista de origen cubano lanzó al mundo su nuevo proyecto discográfico. Un trabajo muy esperado por sus fans que tomará el relevo de Familia, el cual publicó en el 2022.

Mientras va ultimando detalles de cara al estreno de C, XOXO, le ha ido presentando a su público ciertos detalles de lo que se viene. Pequeñas píldoras musicales con las que no ha dejado indiferente a nadie. Una situación que se pudo apreciar durante su presentación en el festival de Rock In Rio Lisboa.

El show marcaba el regreso de Camila Cabello a los escenarios lusos nueve años más tarde, por lo que las emociones estaban a flor de piel. La artista entonó muchos de los temas que han marcado su carrera musical a lo largo de los años. Pero, además de ello, también realizó pequeños comentarios que muchos relacionaron con uno de sus ex novios más conocidos: Shawn Mendes.

«Estaba saliendo con este chico que decía: ‘Odio el mar, tengo miedo del océano’. Me despierto, rompemos y sale una foto suya surfeando, ¿qué narices?», comenzó diciendo. Unas palabras con las que hizo referencia a una vivencia que tuvo con su ex. De hecho, y para corroborar su punto, tras ello, comenzó a cantar el tema Bam Bam.

Recordemos que esta canción la publicó escasos meses después de su ruptura con Shawn Mendes. Además, en ella incluyó versos muy significativos. «Decías que odiabas el océano, pero ahora estás surfeando», entona en el single.

Estas palabras pueden parecer insignificantes, a priori. Pero, todo fan del artista canadiense sabe que él siempre ha sentido un gran miedo por el mar abierto. Pero, en un momento determinado, las redes sociales se inundaron con una imagen de Mendes junto a una tabla de surf en medio del mar.

Por ello, este pequeño dardo envenenando de Camila Cabello tuvo todo tipo de reacciones entre el público. Numerosos comentarios que han reflejado que no han sentado muy bien sus declaraciones en el festival. «‘Ahora no puede cantar sobre su experiencia’, sí que PUEDE pero NO lo está haciendo, está hablando de SU experiencia (de Shawn) y su salud mental», escribió un usuario de X.

«Verdaderamente te admiraba y tu música era buena, pero que te rías de una persona que te ha querido y respetado desde el primer momento que te conoció es de ser muy tonta. Han pasado TRES AÑOS supéralo ya», agregó otro. Debido a ello, y siendo testigo de la tormenta que se estaba generando en el mundo cibernético, Cabello se pronunció.

ps: was not shade !!!! was just trying my hand at stand up comedy 🤪 always luv

🫶 https://t.co/RrMnTwdplQ — camila (@Camila_Cabello) June 24, 2024

«¡¡¡No estaba menospreciando a nadie!!! Estaba probando suerte en la comedia», escribió junto a un video del festival. Pero, lo cierto es que no fue el único sencillo donde habló de Shawn Mendes. En el evento presentó a sus seguidores uno de sus nuevos temas: JUNE GLOOM.

Una canción muy reveladora. «Tuve la brillante idea de re conectar con este ex… Fuimos a dar una inocente vuelta por la playa, con una botella. No había nadie, estábamos en un parque y me estaba dando vueltas en un tiovivo y, honestamente, no sé de qué estaba más borracha, de él o del alcohol», confesó.

Recordemos que, tras la ruptura, Camila Cabello y Shawn Mendes volvieron a ser vistos en actitud muy cariñosa durante el festival de Coachella del 2023. Por lo tanto, habrá que esperar al estreno de C, XOXO para saber qué más detalles revela de su relación con el intérprete de Señorita.