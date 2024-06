Camila Cabello sorprende al contar con un piloto de Fórmula 1 para su próximo vídeo musical

Dicen que lo mejor tarda en llegar, y vaya si Camila Cabello está siguiendo de cerca este refrán. Tras conquistar a todos con su último lanzamiento discográfico, Familia, la artista de origen cubano vuelve pisando fuerte a la industria musical de la mano de su nuevo disco.

El próximo 28 de junio el mundo entero tendrá la oportunidad de escuchar los nuevos temas en los que ha estado trabajando arduamente la cantante. Un estreno muy esperado con el que la joven de 27 años dará paso a su nueva y muy diferente era musical. Una etapa que ha bautizado bajo el título de C, XOXO y que promete sorprender a todos.

Con el objetivo de hacer la espera mucho más amena, la cantante ha ido presentando algunos adelantos de lo que se viene próximamente. Hace unas semanas puso a disposición de sus fans el sencillo He Knows, donde fusionó su voz y su estilo musical con el de Lil Nas X. Ahora, y lejos de quedar ahí, se ha propuesto revelar la canción número seis del tracklist de C, XOXO.

Presentada bajo el nombre de Dade County Dreaming, el tema será una colaboración con City Girls, el dúo de hip hop formado por Yung Miami y JT. Una apuesta muy esperada que promete no dejar indiferente a nadie, al igual que su videoclip oficial.

El video de Dade County Dreaming ya daba señales de que no sería nada común, pero Camila Cabello ha dejado claro que la cosa viene pisando fuerte. De hecho, y por lo que se ha podido saber gracias a un adelanto, Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, será también uno de los grandes protagonistas.

El piloto de carrera no ha dudado en trabajar con la artista en este nuevo proyecto, por lo que se ha subido a su coche de lujo para conducir junto a la cubana. A través de varios planos aéreos, combinados con la acción y la velocidad, los fans han podido saber un poco de lo que se podrá ver en el videoclip oficial.

La reacción de los fans de Camila Cabello ante la participación de Lewis Hamilton

En plena era de la tecnología y las redes sociales, poco ha tardado el público en reaccionar a la participación del deportista en un video musical. Como no podía ser de otra manera, los seguidores de Cabello han demostrado su entusiasmo por ver a ambas estrellas juntas en pantalla.

De momento, son pocos los detalles que se saben respecto a este estreno. Pero, los fans ya tienen los días contados para poder disfrutar del disco al completo y de lo que promete ser uno de los videoclips de año.

I KNEW YOU GUYS WERE UO TO SOMETHING pic.twitter.com/Lgf6Fk3Kxu — H, XOXO 🇵🇸🕊𓂆 (@dreamofamelia) June 18, 2024

GIRL THIS IS ICONIC pic.twitter.com/8FYQDaKhWB — gab, xoxo (@camilablessings) June 18, 2024

I KNEW YOU TWO WERE HIDING SOMETHING GREAT !!!’ IM SO READYYYYYYYYY — angel 𓊍 (@zaynmilahq) June 18, 2024

Lewis Hamilton? I will be there pic.twitter.com/Ko9dhQqPLg — Marina (@xxoMarina) June 18, 2024