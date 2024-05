Camila Cabello confiesa con qué famoso perdió la virginidad a los 20 años: «Fue precioso»

Camila Cabello se ha convertido, poco a poco y con el paso de los años, en una de las mayores referentes musicales a nivel global. La artista ha logrado conquistar al público con su voz y su talento, pero también con su humildad y carisma. Una luchadora nata por sus creencias y sueños que la ha convertido en la mujer de 27 años que es actualmente.

Por ello, y siendo siempre muy sincera con sus fans, habló por primera vez de cómo fue el momento en el que tuvo su despertar sexual. Unas declaraciones que tuvieron lugar en el podcast Armchair Expert y donde confesó que la experiencia no pudo haber sido mejor.

Siendo completamente honesta, la intérprete cubana reveló que perdió su virginidad cuando estuvo realmente preparada y lo hizo con su primer novio. Pero, ¿quién es el chico del que habla Camila Cabello? Pues, el hombre que conquistó el corazón de la cantante fue su exnovio, Matthew Hussey.

Al parecer, la pareja se conoció en el set del programa Today, a lo largo del año 2018. Un primer encuentro donde ella admite que ya había oído hablar de él, pues Hussey tenía un podcast en el que era un coach e influencer que ayudaba a sus seguidores a ligar o a conseguir «al hombre que deseas y el amor que mereces».

Debido a ello, Camila Cabello no lo dudó dos veces y se acercó a él. Matthew Hussey es una década mayor que la artista, pues actualmente está a un mes de cumplir 37 años. Pero, eso no le impidió acercarse a él y confesarle que era «una gran fan». El inicio de una relación que marcó por completo a Cabello, quien confiesa que con él vivió algunos de los momentos más bonitos de su vida.

