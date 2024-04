Camila Cabello se sincera y sorprende al confesar quién era su ‘crush’ cuando era adolescente

A los fans siempre les ha gustado emparejar a sus artistas favoritos con otros artistas, aunque todo se suele quedar en simples teorías. Ahora, Camila Cabello ha confesado quién era el famoso que le gustaba hace varios años. Los fans han enloquecido con la confesión de la artista. Lo ha contado en un podcast muy conocido en América y que han visitado varios famosos como Zayn Malik o Hailey Bieber.

En este caso fue la cantante de Shameless la que acudió al podcast de Alexandra Cooper, Call Her Daddy. Y es que en este podcast las celebridades hablan de temas un tanto polémico y es que la anfitriona no dudó en preguntarle cual era su «celebrity crush». Camila Cabello no dudó en su respuesta y confesó que cuando era joven también se prendó de uno de los chicos del momento. Harry Styles fue el «celebrity crush» de mucha gente y para la cantante no fue distinto. Y es que su fascinación por el artista fue uno de los incentivos para presentarse al concurso que la lanzó al estrellato, Factor X.

«Pensé que One Direction iría a X Factor, así que me presenté a las pruebas», contaba la cantante. «Lo puedo contar ahora porque obviamente han pasado 10 años, pero literalmente dije: Me presentaré a Factor X y me casaré con Harry Styles. Lo haré. Realmente lo creía en ese momento». Aunque eso no haya pasado, gracias a eso consiguió saltar a la fama con Fifth Harmony, grupo del que más tarde se separaría y empezaría su carrera en solitario.

Tal era su fanatismo que deseaba que el británico rompiera la relación en la que se encontraba en aquel momento. Y es que en esa época se rumoreaba que el artista mantenía una relación con la modelo Kendall Jenner.

Camila Cabello se sincera sobre Shawn Mendes

Camila Cabello no se dejó nada en el tintero, ya que incluso se atrevió a responder a la polémica en la que se vio envuelta cuando, tras su ruptura con Shawn Mendes, comenzaron a difundirse unas fotografías de ellos dos juntos en el festival Coachella en una actitud muy cariñosa.

Y es que confesó que volvieron en aquel festival pero que a tan solo dos meses volvieron a romper definitivamente. «Empecé a pensar en Ryan Gosling en El diario de Noa construyendo una casa para esa persona, así que preferí decirlo y ver qué pasaba, y entonces me desperté al día siguiente y descubrí que había sido muy documentado», hablaba acerca de su motivación para volverlo a intentar con el canadiense.

«Creo que ni siquiera fue una decisión, simplemente fue como ‘sí, esto no funciona’. Ni nos hace ningún bien ni tenemos que intentar hacerlo funcionar», contó. «Siempre me preocuparé por él y lo amaré. Es una buena persona y tengo suerte porque algunas personas tienen exparejas horribles y él no. Es una persona realmente amable y buena. Nos dimos cuenta de que no teníamos que esforzarnos para que funcionara, está bien y somos muy buenos amigos».