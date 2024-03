Shawn Mendes regresa por sorpresa a los escenarios durante un concierto de Niall Horan

Shawn Mendes lleva más de cuatro años alejado de la música. Su último álbum de estudio, Wonder, salió a la luz en el pasado año 2020 y desde entonces no hemos vuelto a escuchar un proyecto musical nuevo del joven. De hecho, este último disco no tuvo gira, ya que la canceló por problemas de salud mental. Y es que, ahora, tras cuatro años sin subirse a los escenarios, el canadiense ha vuelto a la tarima para acompañar a un gran amigo.

A pesar de que fuera la primera gira del artista tras la pandemia, el cantante eligió cancelarla por que no se veía preparado mentalmente para regresar a los escenarios: «Comencé esta gira emocionado por volver a tocar en directo después de una larga pausa por la pandemia, pero la realidad es que no estaba para nada preparado para lo difícil que sería estar de gira después de todo este tiempo», decía en el comunicado de cancelación. «Esperábamos que pudiera retomar el resto de la gira después de un tiempo, pero ahora mismo tengo que poner mi salud como la prioridad número uno», concluyó.

Sin embargo, el pasado fin de semana, el cantante cantó junto a Niall Horan en un concierto de su gira The Show Live On Tour 2024 en su octava noche en Londres. El ex integrante de One Direction cantó junto al canadiense su gran éxito Treat You Better, incuído en el álbum Illuminate del año 2017. Esta fue una de las canciones que impulsaron a Shawn Mendes a lo más alto de las listas antes de su largo descanso. Un descanso que, a raíz de esta aparición, parece estar llegando a su fin, o eso esperan sus fans. «Gracias @shawnmendes por acompañarme en el escenario anoche», escribía el irlandés en Instagram junto a un vídeo de su actuación.

Aún desconocemos cuando volverá el canadiense al estudio y a los escenarios para compartir nueva música, pero los fans cruzan los dedos para que esta aparición sea una señal de que queda cada vez menos para que eso se haga realidad.

La salud mental de Shawn Mendes

El pasado mes de enero, el cantante quiso compartir a través de Instagram un vídeo cantando acompañado de una reflexión acerca de su pasado año 2023, que al parecer estuvo lleno de altibajos: «Durante el último año pasé mucho tiempo cantando así. Descubrí que en momentos de extrema ansiedad o miedo, si me sentaba con mi armonio y me permitía cantar con total confianza lo que saliera, a menudo aliviaría el dolor. Al principio me resultó muy difícil permitirme cantar sin necesitar la perfección, pero después de un tiempo comencé a enamorarme del baile entre las notas ‘correctas’ y las ‘incorrectas’. Me di cuenta de que solo había momentos de felicidad y euforia. Di las notas ‘correctas’ DEBIDO a las notas ‘incorrectas’. La única razón por la que puedo cantar en clave es porque he aprendido a escuchar».

Además, ha contado que ha aprendido a aceptar los altibajos de la vida y a escucharse a sí mismo: «La lección más importante para mí este año ha sido aceptar y dar la bienvenida a los bajones de la vida. No tener que cambiar o arreglar algo constantemente para sentirme drogado otra vez, porque sé que si realmente reduzco la velocidad y escucho cuando estoy deprimido, siempre hay algo que escuchar».