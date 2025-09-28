Desalojan a los vecinos de un bloque de viviendas de Can Picafort por el incendio de un edificio
Los vecinos han tenido que abandonar sus casas por seguridad hasta que se he han sofocado las llamas
Gran alarma en la localidad de Can Picafort (Mallorca) tras declararse sobre las 21:00 horas de este pasado sábado un incendio en un edificio residencial. Las llamas calcinaron por completo una vivienda y obligaron a todos los vecinos del edificio a abandonar sus casas durante un tiempo.
El inmueble afectado se encuentra en la calle Espígol, donde rápidamente se desplazaron patrullas de la Policía Local de Santa Margalida y los bomberos de Alcúdia y Artà. El suceso se ha saldado sin heridos pero con numerosos daños materiales en los bajos del edificio.
Los efectivos sofocaron rápidamente las llamas y los vecinos pudieron regresar a sus casas, salvo una vivienda que ha quedado calcinada e inhabitable.
No se descarta que el incendio haya sido intencionado.