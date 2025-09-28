Desalojan a los vecinos de un bloque de viviendas de Can Picafort por el incendio de un edificio

Gran alarma en la localidad de Can Picafort (Mallorca) tras declararse sobre las 21:00 horas de este pasado sábado un incendio en un edificio residencial. Las llamas calcinaron por completo una vivienda y obligaron a todos los vecinos del edificio a abandonar sus casas durante un tiempo.

El inmueble afectado se encuentra en la calle Espígol, donde rápidamente se desplazaron patrullas de la Policía Local de Santa Margalida y los bomberos de Alcúdia y Artà. El suceso se ha saldado sin heridos pero con numerosos daños materiales en los bajos del edificio.

Los efectivos sofocaron rápidamente las llamas y los vecinos pudieron regresar a sus casas, salvo una vivienda que ha quedado calcinada e inhabitable.

No se descarta que el incendio haya sido intencionado.