Soy oftalmólogo y te aviso de los graves problemas que tiene usar lentillas de coleres en Halloween: eso sí que da miedo

Usar lentillas de colores en Halloween puede dar miedo, será mejor que nos preparemos para lo peor, con una serie de riesgos que un experto nos explica. Es hora de apostar claramente por un giro radical que acabará siendo el que nos hará asegurarnos por completo de lo que está por llegar, un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. En estos días en los que los disfraces quizás van un poco más allá, tocará prepararse para lo peor, de la mano de algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos próximos días que tenemos por delante. La celebración de una fiesta que hay en el calendario marcada, puede acabar siendo un problema para todos. Estamos viviendo unos días en los que quizás hasta el momento no pensábamos en los riesgos de un gesto que solemos hacer de forma casual. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca.

Eso sí que da miedo

El miedo es un elemento que se busca en este Halloween en el que necesitamos empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Son fechas señaladas en el calendario en las que debemos empezar a pensar en hacer cualquier cambio de tendencia que pueda afectarnos de lleno.

Este disfraz que queremos que sea de lo más original posible llegará con algunos detalles que necesitamos y queremos maximizar. Podemos darle a nuestro día a día ese impulso necesario que acabará llegando con un plus de buenas sensaciones y una serie de elementos que acabarán marcando la diferencia.

Tocará estar muy pendientes de unos pequeños gestos que hacemos pensando en que conseguiremos el plus de buenas sensaciones o un impacto mayor. El miedo a acabar con una enfermedad a los ojos no detiene a aquellos que no dudan en usar unas lentillas de colores que quizás le están perjudicando la salud.Puede parecer el toque perfecto para un disfraz original, pero sin duda alguna, podemos estar ante un cambio de tendencia que será esencial.

Estos son los graves problemas que puedes tener al usar lentillas de colores en Halloween

Ponerse unos ojos de colores diferentes a los que tenemos, darle un aire dramático o impactante a nuestro disfraz puede ser algo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Los expertos han empezado a lanzar alertas ante unas lentillas de colores que deben cumplir con una normativa importante, de lo contrario, acabarán siendo perjudiciales para nuestros ojos.

Los expertos en Naturaloptics nos explican que: «Son muchas las plataformas digitales, tiendas y bazares que ofrecen este tipo de lentillas, pero debes asegurarte de que las lentillas que adquieras sean de calidad y cumplan con todas las medidas de seguridad. Aunque tengas una vista perfecta, te recomendamos que acudas a un especialista antes de comprar las lentillas de colores. El especialista te realizará una revisión y te indicará si puedes utilizar este tipo de producto. Si las lentillas no se adaptan bien a tu ojo, pueden resultar muy incómodas e incluso ocasionar daños en tu vista».

Siguiendo con la misma explicación: «Si nunca has utilizado lentes de contacto y vas a probarlas por primera vez con tu disfraz de carnaval, asegúrate de practicar primero. Aunque parece muy difícil, te acostumbrarás en muy poco tiempo. Sabemos que el maquillaje es una parte fundamental de los disfraces. Debes saber que lentillas y maquillaje son perfectamente compatibles, pero debes ponerte siempre tus lentillas de colores antes de aplicar el maquillaje. Después, para evitar que las partículas entren y contaminen las lentillas, evita utilizar maquillaje en polvo cerca de los ojos. Antes de desmaquillarte, acuérdate de quitarte las lentes de contacto».

Antes de aprovechar estas lentillas o de simplemente ponerlas, debes tener en cuenta que: «Este tipo de lentillas suelen ser desechables, pues están pensadas para llevarlas en ocasiones puntuales. Así que una vez que te las hayas quitado, puedes tirarlas. Sin embargo, si tus lentillas son reutilizables y crees que las usarás en otras ocasiones, recuerda limpiarlas tras usarlas y conservarlas en un estuche con la solución adecuada. Sean graduadas o sin graduar, recuerda que las lentillas de colores son algo muy personal e intransferible, por lo que solo puedes usarlas tu una vez puestas. Entre los posibles problemas asociados a compartir lentillas se incluyen reacciones alérgicas e infecciones».

Por lo que, antes que nada, debes buscar unas lentillas que serán aquellas que nos acompañarán en estos días de Halloween.