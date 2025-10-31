El pueblo fantasma que volvió a la vida tras 30 años bajo el agua
Toma nota del pueblo que volvió a la vida tras 30 años bajo el agua
Este pueblo fantasma se ha convertido en tendencia
Volvió a la vida tras 30 años bajo el agua
Tal y como se presenta este pueblo desde la web de Turismo de Aragón: «Te enamorará este bonito pueblo de piedra y pizarra fruto del denodado esfuerzo y de la ilusión de sus antiguos habitantes por recuperar lo que un día les fue arrebatado por la construcción del embalse. Además de las maravillas del propio lugar y del entorno, Lanuza puede presumir de acoger Pirineos Sur, el prestigioso Festival Internacional de las Culturas. Cada verano, artistas de renombre de los cinco continentes actúan en el magnífico escenario instalado sobre las aguas del pantano. Un espectáculo único y un ambiente inigualable del que disfrutan miles de personas desde 1994».
Además nos proponen una ruta que podemos empezar a hacer en estos días en los que nos apetezca descubrir lo mejor de este tipo de lugares con alma. La Ruta de las iglesias del Serrablo está formada por un conjunto de pequeñas iglesias románicas que poseen las peculiaridades artísticas propias del románico lombardo: pequeño tamaño, una sola nave con ábside, sencillez decorativa en el exterior y esbeltas torres-campanario.
Su principal encanto radica en el maravilloso emplazamiento de cada una de ellas, ubicadas en pequeños pueblos pirenaicos del entorno del río Gállego. Las iglesias son:
- San Martín de Arto
- San Juan de Busa
- San Bartolomé de Gavín
- Santa María de Isún de Basa
- Iglesia de Javierrelatre
- San Pedro de Lárrede
- San Pedro de Lasieso
- San Miguel de Latre
- San Martín de Oliván
- San Martín de Ordovés
- San Miguel de Orna
- Santa Eulalia de Orós Bajo
- San Juan de Orús
- San Andrés de Satué
- Santa Eulalia de Susín
Si deseas realizar la ruta de las iglesias del Serrablo, debes saber que algunas de ellas están habitualmente abiertas, como San Juan de Busa, San Martín de Ordovés y San Martín de Oliván. Para visitar las demás es necesario acceder con llave, que suele tenerla algún vecino de la localidad. También existe un programa de visitas guiadas organizado por la Comarca del Alto Gállego que te permitirá conocer algunas de ellas acompañado por un guía especializado.