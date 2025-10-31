El pueblo fantasma que volvió a la vida tras 30 años bajo el agua

Volvió a la vida tras 30 años bajo el agua, un pueblo fantasma que ha reaparecido por completo de forma sorprendente. Es hora de dejar salir algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Estamos ante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia en los pueblos que incluye esa agua que parece que no cae con la misma frecuencia de estos días.

Tal y como se presenta este pueblo desde la web de Turismo de Aragón: «Te enamorará este bonito pueblo de piedra y pizarra fruto del denodado esfuerzo y de la ilusión de sus antiguos habitantes por recuperar lo que un día les fue arrebatado por la construcción del embalse. Además de las maravillas del propio lugar y del entorno, Lanuza puede presumir de acoger Pirineos Sur, el prestigioso Festival Internacional de las Culturas. Cada verano, artistas de renombre de los cinco continentes actúan en el magnífico escenario instalado sobre las aguas del pantano. Un espectáculo único y un ambiente inigualable del que disfrutan miles de personas desde 1994».

Además nos proponen una ruta que podemos empezar a hacer en estos días en los que nos apetezca descubrir lo mejor de este tipo de lugares con alma. La Ruta de las iglesias del Serrablo está formada por un conjunto de pequeñas iglesias románicas que poseen las peculiaridades artísticas propias del románico lombardo: pequeño tamaño, una sola nave con ábside, sencillez decorativa en el exterior y esbeltas torres-campanario.

Su principal encanto radica en el maravilloso emplazamiento de cada una de ellas, ubicadas en pequeños pueblos pirenaicos del entorno del río Gállego. Las iglesias son:

San Martín de Arto

San Juan de Busa

San Bartolomé de Gavín

Santa María de Isún de Basa

Iglesia de Javierrelatre

San Pedro de Lárrede

San Pedro de Lasieso

San Miguel de Latre

San Martín de Oliván

San Martín de Ordovés

San Miguel de Orna

Santa Eulalia de Orós Bajo

San Juan de Orús

San Andrés de Satué

Santa Eulalia de Susín

Si deseas realizar la ruta de las iglesias del Serrablo, debes saber que algunas de ellas están habitualmente abiertas, como San Juan de Busa, San Martín de Ordovés y San Martín de Oliván. Para visitar las demás es necesario acceder con llave, que suele tenerla algún vecino de la localidad. También existe un programa de visitas guiadas organizado por la Comarca del Alto Gállego que te permitirá conocer algunas de ellas acompañado por un guía especializado.