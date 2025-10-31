No te lo vas a creer: la ciencia revela los seis rasgos que necesitas para ser realmente ‘cool’ (y no tienen nada que ver con la apariencia)

La ciencia revela los seis rasgos que necesitas para ser realmente cool y nada tiene que ver con la apariencia. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por unos rasgos que parece que la ciencia nos ha dado en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará una serie de elementos que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Tal y como nos explican los expertos de The New York Times; «Un nuevo estudio sugiere que hay seis rasgos específicos que estas personas suelen tener en común: la gente cool —que en español se puede traducir como genial, chévere, guay, chida, bacán— se percibe en gran medida como extrovertida, hedonista, poderosa, aventurera, abierta y autónoma. El estudio, que se publicó el lunes en la revista Journal of Experimental Psychology: General, encuestó a casi 6000 participantes de 12 países de todo el mundo. Sus creencias sobre lo que es cool fueron similares independientemente de dónde vivieran los participantes en el estudio y sin importar las diferencias de edad, nivel de ingresos, educación o sexo».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo que me dejó alucinado fue el hecho de que el resultado fuera prácticamente el mismo en todas partes”, dijo Caleb Warren, uno de los autores del estudio y profesor de la Facultad de Administración Eller de la Universidad de Arizona, quien lleva dos décadas investigando la psicología del consumidor. En el estudio, cada participante tenía que reconocer la palabra “cool” en inglés, sin traducción, lo que sugiere que ya estaban familiarizados —o quizá incluso idolatraban— las nociones de lo cool de los países occidentales adinerados, como Estados Unidos.En ese sentido, el estudio ofrece una ventana a la propagación de las creencias culturales de un grupo de personas a otro, dijo Joseph Henrich, antropólogo y profesor de biología evolutiva humana en Harvard, quien no participó en el estudio. “A escala mundial, el éxito estadounidense ha dado lugar a la difusión de estilos musicales y de una inmensa cantidad de contenido cultural, incluido, al parecer, el concepto de lo cool”, dijo Henrich. Lo cool no es un tema muy estudiado. Investigaciones anteriores han descubierto que suele considerarse como algo positivo: quien es cool también es simpático, competente, moderno y atractivo. Pero Warren y sus colegas querían saber qué hace que una persona sea claramente cool y no solo “buena».