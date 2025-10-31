Rajada histórica en el fútbol español: «Si voy a un puticlub a la 1 de la mañana, ahí si tengo la oportunidad de firmar»

La Copa del Rey ha dejado una de las rajadas más importantes del fútbol español en mucho tiempo. Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega, ha sido el protagonista de unas polémicas declaraciones que han corrido como la pólvora en redes sociales y medios de comunicación. Tras el partido frente al Celta de Vigo en el torneo del KO, el técnico estalló en rueda de prensa con un reivindicativo mensaje que luego ha matizado.

Ante una pregunta sobre la charla que mantuvo con Claudio Giráldez, entrenador del Celta, Javi Prendes se fue calentando: «Viene del barro (sobre Giráldez), viene de Primera Juvenil, viene del Porriño, viene del Celta B, entrenadores que me gustan y que realmente vienen de la nada y hacen. Aquí mirar, y que os quede muy claro a todo el mundo, en este puto país entrena quién conoce a un presidente, por méritos propios nadie asciende y se tenía que ascender por méritos propios».

Lío con las palabras de Javi Prendes

«Pasa aquí en España. Esto en Alemania o Inglaterra no pasa. Méritos propios, es lo que hay que hacer y no me callo. Hiciste los deberes, subes, asciendes. No los hiciste, desciendes. Estoy seguro que por mucho que haga yo o suba el Puerto Vega no me llama nadie. Así nos va. Proletariado, trabajadores, y el que consiga las cosas, que ascienda», contiuó el técnico del Puerto de Vega.

Pero la cosa no quedó ahí: «Digo lo que siento y lo que veo. Estamos en un país democrático, cada uno se puede expresar. Es algo reivindicativo que se tiene que decir bien alto. Cuánta gente hizo méritos por ascender y no le dieron nunca una oportunidad… Si voy a un puticlub a la una de la mañana y firmo un contrato, ahí si te dan la oportunidad, el que conozca a cualquiera, entrena. Ojalá me escuche mucha gente. A ver si tenéis cojones a ponerlo para todo el mundo».

Poco después atendió a El Chiringuito para explicar ese polémico discurso: «Muchas veces, en la noche se hacen cosas que por méritos no se hicieron. Hay gente que hace méritos y no le dan la oportunidad de crecer. Tú conoces a un presidente y entrenas. Por supuesto que conozco casos en los que ha ocurrido eso. Gente que hace méritos por ascender o no… Estoy seguro que hay gente que no se merece entrenar en categorías superiores y lo hacen porque conocen a presidentes».