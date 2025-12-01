Leyendas España organiza una reunión histórica en Cuenca

Una cita más, la última del año, y de enorme envergadura. Cuenca acogerá los próximos 12 y 13 de Diciembre un encuentro histórico para la ciudad y la UB Conquense donde Aedfi-Leyendas España desembarca con una extensa delegación de futbolistas internacionales que disputarán un partido y participarán en los diferentes eventos preparados en un completo fin de semana.

Luis Milla, Juanfran García y Ricardo representaron a AEDFI-Leyendas España en la puesta de largo oficial en el Ayuntamiento de Cuenca. El alcalde de la ciudad, Darío Dolz, y la concejala de deportes, Charo Rodriguez, fueron los anfitriones de un acto al que asistió Iñigo Asensio, propietario de la UB Conquense, y el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo.En plena proyección deportiva y social de la UB Conquense, esta acción a la que acude AEFI-Leyendas España permitirá convertir a Cuenca en centro neurálgico de la Selección española representada en este caso por más de 20 internacionales encabezados por su presidente Salva Ballesta.

José Antonio Camacho y Patxi Salinas dirigirán desde el banquillo a la Selección de Leyendas España que estará integrada por: Ricardo, Asenjo, Velasco, Juanfran Gª, Marchena, Quique Romero, Capdevila, Raúl Bravo, Milla, Ito, Capi, Diego Capel, Amavisca, Dani Gª Lara, Víctor Fernández, Juan Sánchez, Nolito, Catanha, Tamudo, Salva Ballesta y Julio Salinas. Asimismo, completan la delegación Paco Jémez, Manolo Sánchez Delgado, Manu del Moral, Juan Vizcaíno y Quique Estebaranz.

Después de viajar a La Palma, Paterna de Rivera (Cádiz), Villanueva de la Serena (Badajoz) y Alcalá la Real (Jaén), Leyendas España cierra un intenso 2025 repleto de actividades, campus y partidos con esta última acción visitando Cuenca en lo que supone un acercamiento al proyecto de la UB Conquense liderado por Iñigo Asensio.

«Esta visita de Leyendas España es un camino que abrimos los internacionales con la RFEF para que las selecciones inferiores puedan jugar aquí», comentó Luis Milla en la presentación oficial. «La gente que ha entrado en el club le ha puesto muchas ganas y hemos comprobado que el proyecto tiene muy buena pinta. Así que paciencia y ganas porque el arranque es fabuloso y contad con nuestro apoyo para vuestro crecimiento», añadió sin olvidar el fin que siempre persigue AEDFI-Leyendas España: «La asociación está muy activa y lo hacemos por la base de todo que no es otro objetivo que echar una mano a jugadores internacionales con problemas. El partido, la charla a los chicos de la Academia y la visita al Hospital son iniciativas que nunca olvidamos donde quiera que vayamos y Cuenca no es una excepción».

El Alcalde de Cuenca, Darío Dolz, dio la bienvenida a Leyendas España y agradeció su apoyo a este evento durante los días 12 y 13 de diciembre: «Gracias a la UB Conquense por el impulso que ha dado a la ciudad y os acompañamos en este trayecto. Este partido es importante en este camino y damos la bienvenida a las Leyendas España con las que todos hemos crecido».Por su parte, Iñigo Asensio aseguró confiar en que éste sea «el primero de los muchos eventos que hagamos en La Fuensanta. Es una cita que incluye a todos los clubes de Cuenca y que nos va a permitir dar a conocer este proyecto con el apoyo de Leyendas España».