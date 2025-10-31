Ofensiva judicial del Govern de Prohens en la Audiencia Nacional y en Canarias contra el reparto de menas

El Consell de Govern de este viernes ha aprobado la autorización para que la Abogacía de la CAIB interponga dos recursos contenciosos administrativos ante los juzgados de Canarias contra resoluciones de la Delegación del Gobierno central en aquel archipiélago sobre el traslado y reubicación de menas. En relación al recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, va dirigido contra la Resolución de la presidenta de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del 5 de septiembre de 2025.

Esta resolución desestima la solicitud presentada por la Comunidad Autónoma para declarar una situación de contingencia migratoria extraordinaria, tal y como prevé el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo.

El Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, establecía la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados, y asignaba a Baleares una capacidad de 406 menores.

No obstante, la Dirección de la Abogacía presentó previamente un recurso contra este Real decreto, en el que argumentaba que los criterios utilizados para determinar esta capacidad eran poco claros, se aplicaban arbitrariamente, y vulneraban el principio de solidaridad interterritorial y la sostenibilidad del sistema de protección de menores balear.

El 1 de septiembre de 2025, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia solicitó a la ministra de Juventud e Infancia que las Islas pudieran acogerse a la figura de contingencia migratoria, para frenar el traslado de menores no acompañados procedentes de comunidades en situación de alta presión migratoria y dado el contexto de sobresaturación del sistema balear. En ese momento, el sistema atendía a 694 menores, cifra que actualmente ha aumentado hasta 745.

La presidenta de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia rechazó la solicitud alegando que no se superaba el umbral legal para declarar la contingencia.

Por ello, el Govern considera procedente presentar el recurso contencioso-administrativo, ya que las derivaciones forzosas podrían poner en riesgo tanto a los menores como la sostenibilidad del sistema de protección del archipiélago.