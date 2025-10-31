La presidenta del Govern balear Marga Prohens a Federico Jiménez Losantos: «Sánchez está acorralado en la mentira constante pero le da igual», ha afirmado la líder del Ejecutivo balear en una entrevista realizada en la Sala Mozart del Auditórium en el programa especial de Es la Mañana de Federico de esRadio desde Palma de Mallorca.

El día después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo del Senado y de lo sucedido en el llamado funeral civil de Valencia, Prohens ha afirmado que lo sucedido con el dirigente socialista en ambos escenarios «va todo relacionado».

Prohens ha indicado que «ayer en el Senado vimos a un presidente del Gobierno cómodo en la mentira, sin escrúpulos y sin líneas rojas». Sánchez, «juega en otro plano. No contesta y tanto le da. No se acuerda ni de los que le acompañaban en el Peugeot», ha apuntado. El líder socialista está «acorralado en la mentira constante, pero le da igual. Cualquier fin justifica los medios que utilice» y «en Valencia el protagonismo tiene que ser siempre de las víctimas».

Prohens ha criticado cómo el Gobierno choca con las comunidades autónomas «en todos los temas». «Yo que defiendo el estado de las autonomías y la relación institucional» entre administraciones y las CCAA «estamos solas». «Da igual si hablamos de dependencia, inmigración, movilidad… En el mejor de los casos estamos solas y en la mayoría, con el Gobierno de España en contra». En este sentido, la presidenta balear ha contado que han pedido un destacamento fijo de la UME porque «tiene que venir desde Valencia».

La presidenta de Baleares ha criticado la falta de inversiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de los gobernantes que les precedieron en las región. Ha dicho que «podemos recordar cuando se hicieron los últimos hospitales, desoladoras, depuradoras, líneas de metro: hace más de 20 años. Somos una de la CCAA que más crece en población y no ha habido un plan» de crecimiento. Cree que «lo que ha habido en la falta de inversiones es el cortoplacismo de los políticos».

Sobre la cuestión de la inmigración irregular y cómo desde su Gobierno se está oponiendo ha dicho que «lo mínimo que me han llamado es racista» y que no cree que «estemos aquí padeciendo el efecto Meloni sino el efecto Sánchez».

Ha explicado que existe «una ruta argelina consolidada aunque el Gobierno lo niegue» y que ésta «comienza cuando se rompe el acuerdo de amistad entre España y Argelia». «Estamos padeciendo el efecto Marruecos, el efecto Sánchez y esos pactos imposibles de explicar» porque «antes de 2018 las llegadas a Baleares eran anecdóticas y este año llevamos más de 6.300 personas que han llegado a nuestras costas provenientes de Argelia. Para finales de año vamos a superar los 10.000 fácilmente», ha señalado Prohens.

La presidenta balear ha dicho que según «los sindicatos faltan más de 500 policías nacionales y guardia civil» para frenar los problemas derivados de la inmigración creciente. Eso demuestra que «estamos abandonados» y que por eso piden «la activación de Frontex para proteger nuestras fronteras». «Nosotros nos hemos convertido en la principal ruta de inmigración no sólo de España sino de Europa por eso exijo la intervención de la UE y quien tiene que pedirlo es el Gobierno. ¿Por qué no se quieren proteger las fronteras de Baleares?», ha dicho.