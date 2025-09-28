Trabajo de 3 días a la semana por 1.200 euros: Mercadona busca personal y la oferta es muy jugosa

Mercadona, la conocida cadena de supermercados, está buscando preparadores de pedidos en sus bloques logísticos en diversas ciudades de España, como Vitoria, Valencia, Barcelona o Sevilla, entre otras, con el objetivo de reforzar su plantilla y garantizar un suministro eficaz a todas sus tiendas. La compañía ofrece contratos fijos sin necesidad de experiencia previa, con sueldos que superan los 1.200 euros mensuales por tres días de trabajo a la semana.

Las vacantes que ha publicado la compañía en su portal de empleo se centran en el perfil de preparadores de pedidos en los bloques logísticos: «Necesitamos personal de almacén para preparar los pedidos de abastecimiento de nuestras tiendas. Si eres una persona organizada, eficiente y te gusta trabajar en un entorno colaborativo, únete a nuestro equipo. En nuestro almacén, prepararás los pedidos que hay que enviar a nuestras tiendas, asegurando siempre la calidad de los productos. No te preocupes por la experiencia, la formación corre de nuestra cuenta».

Mercadona está buscando trabajadores

«El Modelo de Mercadona se basa en la confianza en las personas, considerando su desarrollo y bienestar como aspectos fundamentales para avanzar y fortalecer un proyecto que no solo crea valor, sino que lo distribuye entre todos los Componentes de la empresa. Por ello, promueve una cultura de escucha activa y transparencia con toda su plantilla, lo que favorece un entorno laboral donde prevalecen sus valores: la humildad, el esfuerzo y la confianza, así como la generación de oportunidades de crecimiento».

La compañía presidida por Juan Roig ofrece a un paquete completo de beneficios y condiciones laborales diseñadas para garantizar estabilidad, formación y oportunidades de desarrollo profesional. Destaca la formación remunerada desde el primer día, lo que permite adquirir todas las competencias necesarias para desempeñar el trabajo mientras se percibe el salario correspondiente. Además, proporciona un calendario anual en el que se detallan los días de trabajo, los días libres y las vacaciones, de modo que los trabajadores puedan planificar su vida personal y profesional con antelación.

Preparador de pedidos

«Buscamos personas que se identifiquen con los valores de humildad, esfuerzo y confianza; que sepan organizarse, trabajar en equipo y gestionar bien su tiempo, sean flexibles y estén motivadas por aprender; y que además tengan disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos».

El trabajo de preparador de pedidos en Mercadona es una de las funciones más importantes dentro de sus bloques logísticos. La tarea principal consiste en recoger los productos del almacén siguiendo la lista de pedidos, comprobar que las cantidades y referencias sean correctas y empaquetarlos para su envío o entrega.

Los preparadores de pedidos trabajan en entornos amplios y organizados, donde deben moverse entre estanterías y zonas de carga y descarga. Para realizar su trabajo cuentan con herramientas tecnológicas, como escáneres de código de barras y sistemas de gestión de inventario, que facilitan la precisión y rapidez en la preparación de los pedidos. Además, en ciertos casos pueden utilizar transpaletas o equipos auxiliares para mover productos más pesados o voluminosos.

Dependiendo de las características especificadas en el perfil del candidato, hay distintas modalidades de jornada laboral: contratos a 40 horas semanales, distribuidos en cinco días, con turnos fijos de mañana, tarde o noche, que incluyen una retribución mensual bruta con progresión salarial de 1.685 a 2.280 euros; contratos a 22,5 horas semanales, repartidos en tres jornadas, también con turnos fijos de mañana, tarde o noche, con un salario que va de 948 a 1.283 euros brutos al mes; y contratos a 15 horas semanales, distribuidos en dos días, igualmente con turnos fijos, cuyo salario bruto mensual progresa desde 632 hasta 855 euros.

«Qué te ofrecemos: formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa, calendario anual indicando días de trabajo, vacaciones y libranzas conocidas, y compensación por frío, altura, nocturnidad y/o festivo en caso de aplicarse».

Envío de CV

La cadena aclara que no acepta currículums en mano en sus supermercados ni a través de teléfono, correo electrónico o redes sociales. La única forma de inscribirse en las ofertas de empleo es el Portal de Empleo oficial de Mercadona.

Registrarse en el portal y crear un perfil personal. Consultar las vacantes disponibles en España y Portugal. Enviar la candidatura a los puestos de interés. Cada oferta requiere una solicitud independiente.

Formación

«Atraer, retener y desarrollar talento es esencial para avanzar. Por eso, Mercadona mantiene un firme compromiso con la formación, destinando importantes recursos materiales y humanos para ofrecer a su equipo oportunidades constantes de aprendizaje y mejora. En 2024, fiel a su compromiso con el crecimiento profesional de su equipo, Mercadona ha invertido 128 millones de euros en formación, lo que se ha traducido en más de 4 millones de horas formativas. Cada trabajador ha recibido, de media, 37,8 horas de formación y una inversión individual de 1.164 euros. Gracias a esta apuesta por el talento interno, un total de 1.894 personas han sido promocionadas en Mercadona (entre España y Portugal), accediendo a puestos con mayor responsabilidad».