C Tangana será el encargado de componer el himno del centenario del Celta de Vigo. El club celeste ha sido el encargado de confirmar la noticia, respondiendo a la pregunta lanzada hace dos años por el artista, con las siguientes palabras: «Dálle Pucho!».

El Celta de Vigo ha desplegado una lona muy cerca de la sede de Príncipe, en la que ilustra el tuit de C Tangana con el que empezó todo: «¿Puedo intentarlo?». Una frase con la que el artista se postuló por sorpresa entre los candidatos para componer el himno del centenario, en una encuesta en la que no estaba incluido.

En el año 2021, en una entrevista en el canal de Youtube de Los Xavales, C Tangana explicó que todo comenzó como una broma. «Es lo típico que pones una coña en redes y de repente el Faro de Vigo, el Marca, el Sport y La Voz de Galicia lo ponen».

No obstante, se mostró dispuesto a componer el himno, eso sí, solo lo haría si los aficionados del club lo aprobasen. «La verdad es que molaría pero he visto que en Twitter hay división de opiniones y si a la peña no le mola, yo paso», señaló en aquel momento.

Las quinielas sobre el compositor o compositores del himno del centenario del Celta de Vigo abarcaban un amplio elenco de artistas, que además se han declarado abiertamente celtistas. El club guardó silencio hasta este miércoles silencio, desvelando tan solo que el himno vería la luz en primavera.

Dicho y hecho, este 15 de marzo se ha confirmado que C Tangana será el autor del nuevo himno. Lo que empezó como una broma, está a punto de hacerse realidad, y a pesar de la división de opiniones del año 2021, la noticia ha tenido una gran acogida entre los aficionados del Celta.

C. Tangana nunca ha escondido su cariño por el Celta de Vigo. El artista siente el escudo celeste desde pequeño, una pasión que le inculcó su padre, originario de la ciudad gallega. «Soy del Celta por mi viejo. Al final uno es del equipo que toca. Y mi padre es de Vigo y del Celta a muerte», confesó en una entrevista con el diario Sport.