Boris Izaguirre, presentador de televisión y escritor, acudió como invitado a ‘Las tres puertas’ emitido en TVE y presentado por María Casado, con quien mantuvo esa charla tan profunda. Allí, rememoró toda su etapa en Venezuela, desde que nació hasta que se marchó, de forma personal y profesional, y lo que le hizo abandonar su país para dirigirse a España.

«En mi adolescencia me vi envuelto en una violación grupal», contaba el guionista venezolano de una experiencia que no dio muchos detalles, pero que si señaló que marcó un punto de inflexión en su vida. Este suceso ocurrió cuando él vivía todavía en Caracas con su familia. «Mi madre me dijo: ‘no puedes permitir que esto cambie todo lo que has aprendido’. La importancia de todo eso vino mucho tiempo después», relató.

«No creo en la nostalgia en ese tipo de cosas. Siempre que estoy allí me veo aturdidísimo», cuenta sobre sus visitas a su país natal, del cual no tiene un buen recuerdo y cada vez que acude lo pasa mal. Otro de los aspectos que trató fue su relación con su marido Rubén, con quien lleva ya 30 años en pareja y a quien conoció nada más pisar el territorio español. «Yo dejé un país, una vida y encontré el amor», admitió muy emocionado.

Tras esto no pudo evitar soltar alguna lágrima al recordar unas palabras que su esposo le dijo y le marcaron de por vida: «Boris, tú quieres ser famoso. Se te nota, se te ve esa hambre que tienes de ser famoso. Yo ya no necesito eso. No me incluyas en la foto», recordó Boris, que reconoció: «Yo creo que se lo he respetado». Por último, contó que cuando aterrizó en España en el año 1992 tenía pensado hacer «otra cosa totalmente diferente a Crónicas Marcianas». «Llegué para escribir una teleserie que querían adaptar, una novela costumbrista gallega: La casa de la parra», confesó Boris Izaguirre.