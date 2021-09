Blanca Suárez no solo es una de las actrices más reconocidas de nuestro país, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sino que además, es una de las mujeres españolas más cotizadas por las marcas como reclamo publicitario.

La actriz se ha convertido en la imagen de marcas muy prestigiosas, debido a la gran influencia que tiene, tanto por sus trabajos en el cine o en la televisión, como en las redes sociales, siendo una de las actrices españolas más seguidas en Instagram. Es por ello, que cuenta con contratos con grandes marcas como GHD o Samsung.

Recientemente, acudió a un evento de una marca de belleza de la que es embajadora, y aunque siempre ha sido muy reservada con su vida personal, y prefiere guardarse ese aspecto para ella, la mayoría de preguntas de los medios fueron directas a su romance con Javier Rey.

Blanca Suárez y Javier Rey comenzaron una relación sentimental hace más de un año. Ambos actores se conocen desde hace años, pues trabajaron juntos en proyectos como ‘Lo que escondían sus ojos’, pero no fue hasta el rodaje de ‘El verano que vivimos’, cuando surgió el amor entre ellos.

Durante el reciente evento al que acudió, la actriz expresó que respeta el trabajo de los paparazis y que entiende el interés que pueda suscitar la vida personal de cualquier persona conocida. Sin embargo, prefiere guardarse esa parte de su vida para su intimidad.

«Entiendo que mi vida personal pueda suscitar curiosidad. A mí también me pasa. Al final todos acabamos interesándonos por lo que le pasa a los demás. Yo soy una persona muy tranquila, intento gestionar mi vida despacio, con mis tiempos… el tema de los paparazzi es incómodo, pero no es siempre, son rachas», explicó Blanca Suárez a los medios allí presentes.

Al igual que con sus relaciones anteriores, la actriz está intentando llevar su relación con Javier Rey de la forma más discreta posible. «Sabéis que yo no hablo de estas cosas. Me encantaría contaros mi vida más íntima que hago en mi casa, pero no lo haré, lo dejaré para otro día. Pero yo estoy bien, estoy bien. Yo sé que me quieres preguntar cosas muchísimo más profundas y más intensas, pero no voy a contestarte a eso. Pero de verdad que está todo bien, agradezco el interés», expresó zanjando el tema.