Blanca Suárez ha dado el pistoletazo de salida ejerciendo de madrina de la colección de baño de Etam en la campaña que lleva por título ‘Libre de etiquetas’. La actriz ha vuelto a encontrarse con los medios de comunicación después de un año de pandemia y es algo que le ha hecho especial ilusión como así lo ha reconocido en la presentación de la línea de ropa estival. «Os he echado un poco en falta», ha dicho entre risas afirmando que está contenta de poder ir retomando poco a poco ‘la nueva normalidad’ y «borrar este regusto amargo que nos ha dejado el invierno».

Blanca ha hecho acto de presencia con un look renovado estrenando melena con una de las tendencias del momento: la cabellera XXL. «La ocasión lo merece, vuelven los eventos presenciales y había que hacer algo especial», ha comentado al respecto. Un cambio que le gusta, le favorece y que, como ya ha demostrado anteriormente, no le da miedo.

Y es que ha seguido pies juntillas el nombre de la campaña y lo tiene claro: «Hay que liberarse de etiquetas, de la presión de miradas ajenas porque la mirada que importa es la tuya propia. Es un proceso de conocerse a uno mismo, de saber cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son los débiles y aceptarlos, tenemos que convivir con ello».

En los asuntos del corazón ha dicho que está «muy bien», y aunque todo apunta que continúa su historia de amor con el también actor, Javier Rey, no ha tenido reparo en deshacerse en halagos con Mario Casas. Dos años les duró su relación pero Blanca ha aplaudido que su ex conquistase uno de los Premios Goya de la última edición: «Me pareció merecidísimo, no lo digo ahora después de todo lo que hemos compartido. Es un maravilloso actor, un maravilloso compañero y una maravillosa persona», ha confesado.

La protagonista de ‘Las chicas del cable’, a quien Concha Velasco definió como una de las mejores actrices del momento, tiene un verano lleno de trabajo y eso que en estos últimos meses no ha parado. Ha rodado con Álex de la Iglesia y también ha participado en ‘Jaguar’ para Netflix, y está deseando que llegue la época estival «para estar a tope».

El confinamiento y Google

Will Smith se convertía en viral hace una semana al compartir cómo le había sentado el confinamiento, algo que ha provocado la risa de la intérprete que ha reconocido que, al igual que a la mayoría, «todos hemos pasado por la misma fase, machaque psicológico y también físico», pero reconoce que este año, en ese sentido «ha sido suave».

Dicen que la curiosidad mató al gato, y son muchos los rostros conocidos que reconocen haber buscado su nombre en Google en alguna ocasión para ver qué se decía sobre ellos. También ha sido el caso de Blanca Suárez, que decidió dejar de buscarse «el día que llegas a la conclusión de que tu vida y tú no sois lo que se dice o se escribe sobre ti porque es algo que, en la mayoría de las ocasiones, difiere muchísimo de la realidad».

Reconoce que ha llegado a leer «cosas muy bizarras y muy raras» sobre ella y que algunas sí han llegado a hacerle daño, aunque otras no. «Todos somos sensibles y humanos y es algo de lo más normal», ha explicado afirmando además que se siente afortunada porque aunque se le pregunte por la maternidad o por una posible boda, también responde a cuestiones sobre sus proyectos profesionales. «Es peculiar ese interés que tenemos sobre la vida privada del de enfrente».