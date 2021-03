Estamos en medio de una semana muy especial para la reivindicación de la igualdad y la defensa de los derechos de la mujer. A pocos días del 8M, algunos rostros conocidos se suman a la causa. La última en hacerlo ha sido Blanca Suárez, que se ha convertido en imagen de la nueva campaña de ETAM para celebrar la diversidad y la expresión individual. El objetivo de la actriz y de la marca de lencería es liberarse de etiquetas mentales que marcan a las mujeres, sujetas por prejuicios y conclusiones previas que limitan sus capacidades evitando que sean libres. A lo largo de este acto vemos a una Blanca liberándose y rompiendo esas etiquetas con las que la han tachado durante años y lanzando un mensaje claro y alto a todas esas mujeres que alguna vez se han sentido encasilladas o esclavas de alguna etiqueta para que se liberen de las mismas y sean simplemente ellas.

La actriz es todo un icono femenino y con esa esencia que desprende ha protagonizado un anuncio cargado de optimismo para aprender a aceptarnos tal y como somos. Los prejuicios forman parte del día a día de cada persona, sean hombres y mujeres, pero hay que aprender a vivir con ellos. ¿Cómo? Haciendo un ejercicio diario de introspección muy personal.

La entrevista concedida por Blanca Suárez a la marca de ropa interior nos ha dejado su versión más natural. Habla con sinceridad y se muestra convencida de sus palabras. La intérprete madrileña aprovecha para lanzar un mensaje de denuncia alto y claro: «A lo largo de todos estos años no he sentido que se me haya valorado más por el físico que por mi talento, pero sí que he sentido que se ha cuestionado demasiadas veces mi aspecto físico», dice mientras guarda un silencio que revela resignación.

Pese a que pueda haberse sentido vapuleada en ocasiones a razón de su cuerpo, Suárez sostiene que «no creo que el hecho de ser mujer me haya dificultado nada en la vida». Reconoce que es algo que ha trabajado desde pequeña: «A mi hermano y a mí nos han inculcado una absoluta igualdad en todos los aspectos de la vida y tenemos muy integrado que ha de ser así. Con eso por delante se llega bastante más lejos».

Durante la entrevista ha respondido a una serie de preguntas muy personales que han servido para descubrirla un poco mejor. Blanca Suárez se considera una mujer «insegura» de sí misma. «Hay días que estoy como muy pequeñita y otras que estoy fuerte». Algo que subsana «rodeándome de gente que me haga sentir más segura y me tienda la mano en los momentos que me siento más pequeña me sostengan». Otras de las virtudes que se reconocen son la paciencia y el temple, tan necesarios para aguantar ciertos momentos de la vida.

La exnovia de Mario Casas No se considera una persona frágil y si hay algo que le cabrea es que a las mujeres se les tache de frágiles solo por el hecho de ser mujeres: «Habría que especificar en cuestión de humanos y de personas porque también hay hombres que son muy frágiles». Así es Blanca Suárez, una mujer tan libre como liberada en materia femenina.