El sábado Mario Casas cumplió su sueño de ganar un Goya. Después de más de diez años en el mundo de la interpretación, sus compañeros reconocían su trabajo en la película ‘No matarás’. Fue una gala atípica marcada por la pandemia y bajo la dirección de Antonio Banderas, que consiguió hacer de la noche del cine español una velada a la altura. Tan solo los presentadores, el equipo técnico, Ángela Molina como Goya de Honor y los entregadores, pisaron la alfombra roja del Teatro del Soho donde tuvo lugar la gala. Los nominados intervinieron en la misma de manera telemática donde la naturalidad y la espontaneidad del momento protagonizaron la entrega de los cabezones.

Mario Casas y el resto de los nominados disfrutaron de la gala de los Goya de manera telemática/TVEEse fue el caso de Mario. En su impresionante vivienda y acompañado de los suyos, el intérprete ya calentaba motores en sus redes sociales horas antes del comienzo de la gala compartiendo con sus seguidores el look elegido para la ocasión: esmoquin y zapatillas de andar por casa de Batman. Todo muy cinematográfico. A pesar de la discreción que intentó mantener durante la velada, ganar un Goya como Mejor Actor desveló con quién estaba en ese momento tan especial en el que José Coronado dijo su nombre como ‘propietario’ del galardón: sus padres, y sus hermanos Sheila, Óscar, Christian y el pequeño Daniel, no tuvieron reparo en aparecer en pantalla abrazando a la estrella de la familia.

Son una piña y la interpretación les tiene unidos en todos los sentidos. A pesar de sus apretadas agendas de trabajo, todos disfrutan al máximo del tiempo libre del que disponen y que emplean para pasarlo juntos. Y eso es lo que ha hecho el protagonista de ‘El barco’, celebrar su premio Goya con el pequeño de la casa, su ‘ojito derecho’. Con él ha continuado celebrando su reconocimiento. Mario se ha dejado ver junto al pequeño de la familia en un parque cercano a su domicilio y los dos han dado buena muestra de la gran complicidad que existe entre ellos.

El actor ha mostrado su faceta más tierna y cariñosa con su hermano mientras se montaban en los columpios. Charlando y pasando una tarde de relax, Mario y Daniel no necesitaron de nadie más para pasárselo bien. La misma noche de los Goya, Mario presumió de su particular ‘cabezón’ realizado por su hermano: una escultura de la máscara de Iron man hecha con piezas de lego que para él fue «el mejor premio».

«Aquí está, mi hermano pequeño hace unas semanas me dijo que si ganaba me lo regalaba y luego en el cole le debieron decir algo de los Goya», explicaba a la audiencia levantando el Iron man. Muy emocionado en su discurso de agradecimiento, no se dejó a nadie en el tintero: «Doy las gracias a mi familia. Os quiero, os amo. Lo sois todo para mí. A mi madre por darme alas siempre para volver y me ha dado todo para no dejar nunca de soñar», comenzó diciendo.

«Se lo dedico a todo el equipo de ‘No matarás’, a David Victori por regalarme a Dani -su personaje en la película-. Sobre todo, quiero agradecer al público que lleva apoyándome a lo largo de toda mi carrera profesional. Me habéis llevado hasta donde estoy ahora mismo. Gracias a todos aquellos que habéis estado a tres metros sobre el cielo», dijo haciendo un guiño a la película que le lanzó al estrellato.

Lleva 15 años de carrera a su espalda con series de éxito y películas taquilleras con las que se convirtió en todo un fenómeno fan. Pero sus últimos proyectos en la gran pantalla y su buen hacer en todos y cada uno de sus papeles le han hecho dar un paso más y conquistar al público, a sus compañeros y a los expertos.