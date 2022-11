Bizarrap no decepciona con la ‘BZRP Music Sessions #50′ junto a Duki

Bizarrap y Duki han cumplido su palabra. En la madrugada de este jueves ha visto la luz Music Sessions #50, canción en la que el reconocido productor argentino ha contado con una de las grande estrellas de la música argentina del momento.

El rapero argentino es el protagonista de esta nueva colaboración que tras su lanzamiento no ha tardado en convertirse en todo un éxito en todas las plataformas digitales, alcanzado el primer puesto de la lista de tendencias de música de Youtube en pocas horas, con más de 10 millones de reproducciones en tiempo récord.

Los fans de ambos artistas esperaban esta canción desde que se hizo viral un vídeo en las redes sociales en el que Duki anunciaba antes de la final de la Copa de América en 2021: «Si Argentina gana, hacemos la Bizarrap Session». Tras esto y justo antes de que comience el Mundial de Qatar, donde Argentina se presenta como una de las grandes favoritas, han lanzado su esperada session.

Cabe destacar que el productor argentino había guardado un hueco para su session número 50, que ha visto la luz después de la 51 con Villano Antillano y la 52 con Quevedo, dos sesiones que tuvieron un gran éxito durante estos últimos meses.

Por otro lado, mientras Bizarrap vuelve a encargarse de la melodía, es Duki el que ha compuesto la letra. Una letra en la que el artista habla sobre sus orígenes, su ascenso a la fama y el lado oscuro del éxito. «Gotas dentro de mi vaso, siento que todos me juzgan cuando doy un paso, hablan como si no conocieran el fracaso, muchos se rinden, pero no es el caso», dice la letra.

En cuanto al vídeo de Music Sessions #50, ha vuelto a ser dirigido por Pedro Colmeiro. Un vídeo que sigue en la misma línea que los anteriores vídeos de Bizarrap. En el que Duki aparece delante de un micrófono en un estudio con el productor. A medida que canta sobre su historia personal, van apareciendo sus tatuajes.

Cabe recordar que Duki ya había colaborado con Bizarrap en canciones anteriores como Malbec, Unfollow junto a Justin Quiles y Sin Frenos con Eladio Carrión. De esta forma, una vez más el artista y el productor se han vuelto a unir, en la que es sin duda su colaboración más especial.