Cada día falta menos para que llegué el momento en que salga a la luz el nuevo trabajo de Billie Eilish, llamado ‘Happier Than Ever’. La artista estadounidense se encuentra constantemente trabajando en su nuevo proyecto, y a pesar de haber escuchado ya algún que otro avance del mismo, tiene en mente no dejar de sorprendernos.

La cantante estrenará el próximo 9 de julio su nuevo sencillo ‘NDA’, cuya fecha se encuentra a 3 semanas antes de ser lanzado su nuevo álbum de estudio. Al menos, así lo ha compartido en sus redes sociales a través de una fotografía, donde también ha mostrado la emoción que siente al poder mostrar nueva música a su amplio número de seguidores.

«La canción NDA y el vídeo salen el próximo viernes 9 de julio JSHVKSJCIKSHCJSKCBUSKSK el link de reserva en la bioooooo» escribía laf artista en la descripción de la publicación. La imagen que aparece podría ser perfectamente un fotograma extraído del videoclip de este nuevo avance. En ella, se puede apreciar el rostro de la intérprete de ‘Lost Cause’ distorsionado, y el fondo, parece ser un carretera por la noche.

‘NDA’ será el quinto avance de este nuevo trabajo de Billie Eilish, y seguira la estela de ‘My Future’, ‘Therefore I Am’, ‘Your Power’ y ‘Lost Cause’. Tras estos avances, el 30 de julio podremos disfrutar de ‘Happier Than Ever’, álbum que contendrá un repertorio de 16 canciones. Todas estas han sido escritas por la californiana y compuestas por su hermano Finneas.

No obstante, hay que recordar que el proceso de creación de un álbum puede llegar a ser un proceso duro. Algo similar le sucedió con su primer disco a la joven Eilish, pues aseguró que odió el proceso de composición y grabación de ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’. «Recuerdo que pensé que no había otra forma de que sacara un álbum nuevo después de aquello. En absoluto» afirmó la cantante en una entrevista realizada por Rolling Stone. Pero se ve que con este nuevo proyecto todo ha sido diferente: «Ya nadie tiene nada que decir. Somos, literalmente, Finneas y yo… nadie más» agregó finalmente.