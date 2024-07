‘Betty la fea, la historia continúa’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de Prime Video?

No es ningún secreto que Yo soy Betty, la fea se convirtió en una de las series colombianas con más éxito de las últimas décadas. Y siendo honestos, no es para menos. Tanto es así que más de 20 años después, la historia ha regresado de la mano de Prime Video, con una continuación que no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

Los más fieles seguidores de la relación de Armando Mendoza y Beatriz Pinzón están de enhorabuena. A pesar de la trama original, que se desarrolló en 335 capítulos, esta historia merecía una continuación. Es más que evidente que, a pesar del tiempo, este fenómeno sigue presente en el día a día de miles de personas en todo el mundo.

Y es que su estreno en Prime Video está siendo verdaderamente espectacular. Hasta tal punto que la plataforma ya se ha pronunciado para confirmar que se grabará una nueva temporada. Pero, por el momento, son muchos los que no han podido evitar preguntarse cuántos capítulos tendrá esta nueva etapa de la serie colombiana, que lleva el título de Betty la fea, la historia continúa.

20 años después… seguimos batiendo récords 💙#BettyLaFea La Historia Continúa pic.twitter.com/b6Njd41YzU — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) July 29, 2024

¿Cuántos capítulos tiene Betty la fea, la historia continúa?

Debemos tener en cuenta que esta sorprendente y esperadísima temporada va a tener un total de 10 capítulos aunque, eso sí, no se han estrenado a la vez, ni mucho menos. Y es que, en esta ocasión, Prime Video ha optado por estrenar un par de episodios cada viernes para que los espectadores mantengan la intriga hasta el último de los capítulos. Por lo tanto, el calendario quedaría de la siguiente manera:

19 de julio: Capítulos 1 y 2

26 de julio: Capítulos 3 y 4

2 de agosto: Capítulos 5 y 6

9 de agosto: Capítulos 7 y 8

16 de agosto: Capítulos 9 y 10

#BettyLaFea La Historia Continúa confirma su segunda temporada luego de que en su primera semana de estreno, batiera un nuevo récord como la producción con mayor audiencia global para un título latinoamericano en la historia de #PrimeVideo. pic.twitter.com/rpBMcqYETq — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) July 29, 2024

¿Cuál es la trama de Betty la fea, la historia continúa?

Como no podía ser de otra manera, la gran protagonista sigue siendo nuestra querida Betty. Eso sí, en esta ocasión tiene objetivos verdaderamente diferentes en la vida. Uno de ellos es lograr reconstruir su relación con su hija adolescente. En esta nueva etapa de su vida, somos testigos de cómo ella y Armando continúan casados aunque separados. Eso sí, por diversas circunstancias, ella está dispuesta a hacer efectivo el divorcio de una vez por todas.

A pesar de que la muerte de don Roberto, padre de Armando, hizo que Betty tuviera la oportunidad de reunirse con antiguos compañeros de Ecomoda, todo acaba complicándose. No solo porque vuelve a verse las caras con su enemiga Marcela Valencia, sino también porque don Roberto, antes de morir, dejó en su testamento que Betty volviera a coger las riendas de la presidencia de la empresa. Una decisión que va a cambiar su vida para siempre.