Belén Esteban, muy clara con Raquel Bollo: «Mi hija no ha ido a ningún reality»

En numerosas ocasiones, hemos sido testigos de cómo Raquel Bollo no ha dudado un solo segundo en hacer suya una de las míticas frases de Belén Esteban. De esta forma, dejaba claro que ella, por sus hijos, también mata. No solamente se refería a la participación de Manuel Cortés y Alma Bollo en Supervivientes 2023, sino también las opiniones que la de Paracuellos ha hecho sobre ellos.

Como no podía ser de otra manera, la colaboradora de Sálvame, en la entrega del pasado martes, no ha dudado un solo segundo en pronunciarse al respecto. Se mostraba realmente cansada de los comentarios de ese tipo por parte de la diseñadora. “No pensaba decir nada pero ya estoy un poco cansadita de todo”, reconoció Belén Esteban.

Lejos de que todo quedase ahí, la tertuliana quiso ir mucho más allá: “A mí lo del otro día me dolió porque yo hablo de cómo defendió a sus hijos”. Acto seguido, no tardó en lanzarle un dardo envenenado: “Hay otra diferencia. Mi hija no ha ido a ningún reality. Por sus hijos mata pero conozco a Raquel, y sé en qué plan lo dijo”.

A Belén Esteban no le gustó la reacción de Raquel Bollo: «Hay una diferencia, mi hija no ha ido a ningún reality»#yoveosálvame

Por si fuera poco, y aprovechando la ocasión, Belén Esteban quiso recordar las numerosas ocasiones en las que ha dado la cara por Raquel Bollo: “Cuando ha hecho algo mal, como con lo del dinero, me comí yo el marrón y pedí perdón. Ya estoy un poco harta”, reconoció ante sus compañeros de Sálvame.

Para sentenciar el asunto, Belén Esteban quiso romper una lanza a favor del programa en el que trabaja: “Parece que Sálvame es lo peor de todo y de Sálvame se han llenado muchas neveras. La primera la mía y la segunda la suya”. Parece que el distanciamiento entre Raquel Bollo y la colaboradora, como consecuencia de la participación de Manuel Cortés y Alma Bollo en Supervivientes 2023, es más que evidente.